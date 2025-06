Guardiola critica guerra em Gaza e cita mortes de crianças

Técnico declarou que acontecimentos no enclave são 'dolorosos'

Publicado em 10/06/2025 às 13:37

Alterado em 10/06/2025 às 14:06

Em um discurso após receber um título honorário da Universidade de Manchester, na Inglaterra, o técnico espanhol Pep Guardiola criticou a guerra travada na Faixa de Gaza entre Israel e Hamas.

O comandante do Manchester City declarou que o conflito no enclave palestino, iniciado em 2023, machuca seu "corpo inteiro". Além disso, o ex-jogador mencionou o massacre de crianças na região.

"Não se trata de ideologia. Não se trata de dizer que eu estou certo e você errado. Trata-se simplesmente de amar a vida. Trata-se de cuidar dos outros. O que vemos em Gaza é doloroso", afirmou Guardiola.

"Pensamos que podemos olhar para crianças de quatro anos mortas por uma bomba ou hospitalizadas e achar que não é da nossa conta, mas tenham cuidado, os próximos quatro ou cinco anos serão as nossas. Desculpe, mas eu vejo meus filhos e tenho tanto medo", acrescentou.

Um estudo publicado no fim de maio pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) apontou que mais de 50 mil crianças teriam sido mortas ou feridas desde o início do conflito na Faixa de Gaza. (com Ansa)