Fuzileiros navais chegam a Los Angeles sob ordens de Trump, o 'presidente perigoso', enquanto protestos se espalham para outras cidades

Publicado em 10/06/2025 às 12:46

Alterado em 10/06/2025 às 12:46

Centenas de fuzileiros navais dos Estados Unidos chegaram a Los Angeles durante a noite e mais são esperados nesta terça-feira (10), sob ordens do presidente Donald Trump, que também ativou 4.000 soldados da Guarda Nacional para reprimir protestos, apesar das objeções do governador da Califórnia, Gavin Newsom, e de outros líderes locais.

A cidade tem visto dias de indignação pública desde que o governo Trump lançou uma série de batidas de imigração na sexta-feira (6), embora as autoridades locais tenham dito que as manifestações nessa segunda-feira (9) foram em grande parte pacíficas.

Cerca de metade dos aproximados 700 fuzileiros navais que Trump ordenou que fossem para Los Angeles chegou na noite dessa segunda-feira, e as tropas restantes entrarão na cidade nesta terça-feira, disse uma autoridade dos EUA à Reuters. Os militares dos EUA não responderam imediatamente a um pedido de comentário.

A prefeita de Los Angeles, Karen Bass, disse à emissora KABC que mais de 100 pessoas foram presas na segunda-feira, mas que a maioria dos manifestantes não era violenta. No fim de semana, os manifestantes jogaram pedras e outros objetos em policiais e veículos e incendiaram vários carros. A polícia respondeu disparando projéteis como bolas de pimenta, bem como granadas de flash bang e gás lacrimogêneo.

Trump justificou sua decisão de enviar tropas militares ativas para Los Angeles descrevendo os protestos como uma "ocupação violenta da cidade", uma caracterização que Newsom e Bass disseram ser grosseiramente exagerada.



Newsom disse que o envio de tropas da Guarda Nacional por Trump apenas inflamou a situação e tornou mais difícil para a polícia local responder às manifestações.



Em um comunicado nessa segunda-feira, o chefe de polícia de Los Angeles, Jim McDonnell, disse que o departamento não foi notificado de que nenhum fuzileiro naval estava viajando para a cidade e que sua possível chegada "representa um desafio logístico e operacional significativo" para a polícia.



A decisão de Trump de mobilizar 700 fuzileiros navais baseados no sul da Califórnia intensificou seu confronto com Newsom, que entrou com uma ação nessa segunda-feira afirmando que o envio de tropas da Guarda por Trump, sem o consentimento do governador, é ilegal. Foi a primeira vez em décadas que um presidente ativou a Guarda sem um pedido de um governador em exercício, como manda a lei.

Embora os fuzileiros navais tenham a tarefa de proteger temporariamente a propriedade federal até que todo o contingente de 4.000 soldados da Guarda chegue, o uso de militares ativos para responder a distúrbios civis é extremamente raro.



"Não se trata de segurança pública", escreveu Newsom no X nessa segunda-feira. "Trata-se de acariciar o ego de um presidente perigoso."



O principal democrata do Comitê de Serviços Armados do Senado, o senador Jack Reed, disse que está "gravemente preocupado" com o envio de fuzileiros navais da ativa por Trump.



"Desde a fundação de nossa nação, o povo americano tem sido perfeitamente claro: não queremos que os militares conduzam a aplicação da lei em solo americano", disse ele.



Em um post na manhã desta terça-feira no Truth Social, Trump afirmou que Los Angeles estaria "queimando até o chão agora", se ele não tivesse enviado tropas para a cidade.

MANIFESTAÇÕES E PRISÕES

As batidas fazem parte da ampla repressão à imigração de Trump, que democratas e defensores dos imigrantes disseram estar separando famílias indiscriminadamente.

A secretária de Segurança Interna dos EUA, Kristi Noem, prometeu nessa segunda-feira realizar mais operações para prender suspeitos de violação da imigração. Autoridades de Trump classificaram os protestos como ilegais e culparam os democratas estaduais e locais por proteger os imigrantes indocumentados com cidades-santuário.



Centenas de manifestantes se reuniram nessa segunda-feira do lado de fora de um centro de detenção federal no centro de Los Angeles, onde imigrantes foram mantidos, gritando "libertem todos" e agitando bandeiras mexicanas e centro-americanas.



As forças da Guarda Nacional formaram uma barricada humana para manter as pessoas fora do prédio e, na noite de segunda-feira, a polícia começou a dispersar a multidão usando botijões de gás e prendeu alguns manifestantes.



Ao anoitecer, os policiais tiveram confrontos com manifestantes que se espalharam pela seção de Little Tokyo da cidade. Enquanto as pessoas assistiam dos pátios dos apartamentos acima do nível da rua e os turistas se amontoavam dentro dos hotéis, um grande contingente de policiais e delegados do xerife disparou vários flashbangs que explodiram pelas ruas laterais junto com gás lacrimogêneo.



Os protestos se espalharam para o vizinho Orange County na noite dessa segunda-feira após batidas de imigração, com manifestantes se reunindo no prédio federal de Santa Ana, de acordo com autoridades locais e reportagens da imprensa.



Protestos também surgiram em pelo menos nove outras cidades dos EUA na segunda-feira, incluindo Nova York, Filadélfia e São Francisco, de acordo com reportagens da imprensa local.

Em Austin, Texas, a polícia disparou munições não letais e deteve várias pessoas enquanto elas entravam em confronto com uma multidão de várias centenas de manifestantes.