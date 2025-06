Governador da Califórnia chama de ilegal a implantação da Guarda Nacional de Trump em Los Angeles

...

Publicado em 09/06/2025 às 06:02

Alterado em 09/06/2025 às 08:15

Tropas da Guarda Nacional da Califórnia foram enviadas às ruas de Los Angeles neste domingo para ajudar a reprimir o terceiro dia de protestos contra a aplicação da lei de imigração do presidente Donald Trump, uma medida que o governador democrata do Estado, Gavin Newsom, chamou de ilegal.



A polícia estava fazendo mais prisões depois de pelo menos 10 no domingo e 29 na noite anterior, disseram policiais de Los Angeles em uma coletiva de imprensa.

Tropas da Guarda Nacional guardavam prédios do governo federal, enquanto a polícia e os manifestantes se enfrentavam em manifestações separadas contra as batidas federais de imigração em Los Angeles.



A polícia de Los Angeles declarou que vários comícios eram "assembleias ilegais", acusando alguns manifestantes de atirar projéteis de concreto, garrafas e outros itens na polícia.



Imagens de vídeo mostraram que vários carros autônomos foram incendiados em uma rua do centro da cidade na noite de domingo.



Policiais de Los Angeles a cavalo tentaram controlar a multidão.



Os manifestantes gritaram "Que vergonha!" para a polícia e alguns pareciam jogar objetos, mostraram imagens de vídeo. Um grupo bloqueou a 101 Freeway, uma importante via do centro da cidade.



Grupos de manifestantes, muitos carregando bandeiras mexicanas e cartazes denunciando as autoridades de imigração dos EUA, se reuniram em pontos da cidade.

A filial de Los Angeles do Partido para o Socialismo e Libertação organizou palestrantes do lado de fora da Prefeitura para um comício à tarde.



O governador da Califórnia, Gavin Newsom, disse que solicitou ao governo Trump que retirasse sua ordem de enviar 2.000 soldados da Guarda Nacional para o condado de Los Angeles, chamando-a de ilegal.



Em entrevista à MSNBC, Newsom disse que planejava processar o governo pela implantação, acrescentando que Trump "criou as condições" em torno dos protestos.



Newsom acusou Trump de tentar fabricar uma crise e violar a soberania do estado da Califórnia. "Estes são os atos de um ditador, não de um presidente", escreveu ele em um post no X.



No entanto, o chefe de polícia, Jim McDonnell, disse em uma coletiva de imprensa na noite de domingo que os protestos estavam ficando fora de controle.



Questionado se a Guarda Nacional era necessária, McDonnell disse que a polícia não "iria para isso imediatamente", mas acrescentou: "Olhando para a violência esta noite, acho que temos que fazer uma reavaliação".

Em uma postagem nas redes sociais, Trump pediu a McDonnell que o fizesse.



"Ele deveria, agora!!" Trump acrescentou. "Não deixe esses bandidos escaparem impunes. Tornar a América grande novamente!!"



A Casa Branca contestou a caracterização de Newsom, dizendo em um comunicado: "Todos viram o caos, a violência e a ilegalidade".



Mais cedo, cerca de uma dúzia de membros da Guarda Nacional, juntamente com funcionários do Departamento de Segurança Interna, repeliram um grupo de manifestantes do lado de fora de um prédio federal no centro de Los Angeles, mostraram imagens de vídeo.



O Comando Norte dos EUA disse que 300 membros da Guarda Nacional da Califórnia foram enviados para três pontos na área de Los Angeles. Sua missão limitava-se a proteger o pessoal e a propriedade federal.



Em um post nas redes sociais no domingo, Trump chamou os manifestantes de "turbas violentas e insurrecionistas" e disse que estava orientando seus oficiais de gabinete "a tomar todas as medidas necessárias" para impedir o que chamou de "tumultos".



Falando a repórteres em Nova Jersey, ele ameaçou violência contra manifestantes que cuspiram na polícia ou nas tropas da Guarda Nacional, dizendo: "Eles cospem, nós batemos". Ele não citou nenhum incidente específico.

"Se virmos perigo para nosso país e para nossos cidadãos, será muito, muito forte em termos de lei e ordem", disse Trump.



O FBI ofereceu uma recompensa de US $ 50.000 por informações sobre um suspeito acusado de atirar pedras em veículos da polícia em Paramount, ferindo um oficial federal.



Apesar da retórica de Trump sobre as manifestações, ele não invocou a Lei da Insurreição, de 1807, que autoriza um presidente a enviar as forças armadas dos EUA para suprimir eventos como a desordem civil.



Questionado no domingo sobre se estava pensando em fazê-lo, ele disse: "Depende se há ou não uma insurreição".



'ALERTA MÁXIMO'

O secretário de Defesa, Pete Hegseth, alertou que o Pentágono está preparado para mobilizar tropas da ativa "se a violência continuar" em Los Angeles, dizendo que os fuzileiros navais nas proximidades de Camp Pendleton estavam em "alerta máximo".



O Comando Norte dos EUA disse que cerca de 500 fuzileiros navais estavam preparados, se ordenados.



A prefeita de Los Angeles, Karen Bass, culpou o governo Trump por incitar a tensão ao enviar a Guarda Nacional, mas também condenou os manifestantes que se tornaram violentos.



"Não quero que as pessoas caiam no caos que acredito estar sendo criado pelo governo de forma completamente desnecessária", disse Bass em entrevista coletiva.



Vanessa Cárdenas, chefe do grupo de defesa da imigração America's Voice, acusou o governo Trump de "inventar uma desculpa para abusar do poder e deliberadamente alimentar e forçar confrontos em torno da imigração".



No domingo, a secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, disse ao programa "Face the Nation", da CBS, que a Guarda Nacional forneceria segurança em torno dos prédios para pessoas envolvidas em protestos pacíficos e para a aplicação da lei.



Trump prometeu deportar um número recorde de pessoas no país ilegalmente e bloquear a fronteira EUA-México, estabelecendo uma meta do ICE de prender pelo menos 3.000 migrantes por dia.



Os dados do censo sugerem que uma parte significativa da população de Los Angeles, administrada pelos democratas, é hispânica e nascida no exterior.



Mas as medidas de fiscalização abrangentes também incluíram residentes legais, alguns com residência permanente, estimulando desafios legais.



No domingo, a presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, criticou o governo dos EUA pelas batidas de imigração e pelo destacamento da Guarda Nacional: "Não concordamos com essa maneira de abordar a questão da imigração", disse Sheinbaum, que procurou cultivar um relacionamento positivo com Trump, em um evento público.



"O fenômeno não será abordado com ataques ou violência. Será sentando e trabalhando em uma reforma abrangente.



A JUSTIFICATIVA DE TRUMP

A justificativa de Trump para o destacamento da Guarda Nacional citou uma disposição do Artigo 10 do Código das Forças Armadas dos EUA. No entanto, o Artigo 10 também diz que as "ordens para esses fins devem ser emitidas por meio dos governadores dos Estados".



Não ficou imediatamente claro se o presidente tinha autoridade legal para enviar a Guarda Nacional sem a ordem de Newsom.



O Artigo 10 permite a implantação da Guarda Nacional pelo governo federal se houver "uma rebelião ou perigo de rebelião contra a autoridade do governo dos Estados Unidos".



Essas tropas só podem se envolver em atividades limitadas e não podem realizar atividades comuns de aplicação da lei.



O memorando de Trump diz que as tropas "protegerão temporariamente o ICE e outros funcionários do governo dos Estados Unidos que estão desempenhando funções federais, incluindo a aplicação da lei federal, e para proteger a propriedade federal, em locais onde protestos contra essas funções estão ocorrendo ou provavelmente ocorrerão".