Miguel Uribe, candidato à presidência da Colômbia, sofre tentativa de assassinato; governo condena

Publicado em 08/06/2025 às 06:48

Alterado em 08/06/2025 às 13:48

Miguel Uribe, candidato presidencial pelo Centro Democrático, foi vítima de um ataque durante um evento político na cidade de Fontibón, localizada em Bogotá, capital colombiana.



O partido de Uribe condenou o ataque em um comunicado e pediu às autoridades que esclareçam os eventos e prendam os responsáveis.

"Rejeitamos veementemente este ataque, que não só coloca em risco a vida de um líder político, mas também mina a democracia e a liberdade na Colômbia", diz o boletim da associação política.



O governo liderado pelo presidente Gustavo Petro também rejeitou "categoricamente e energicamente" o ataque contra o candidato presidencial em Bogotá.



"Este ato de violência é um ataque não apenas à integridade pessoal do senador, mas também à democracia, à liberdade de pensamento e ao exercício legítimo da política na Colômbia", diz o comunicado do governo nacional.



Suspeito preso

O homem que atirou em Miguel Uribe foi preso, informou o prefeito de Bogotá. O prefeito Carlos Galán anunciou nas redes sociais que o senador e candidato à presidência está recebendo atendimento de emergência após ser baleado durante um evento na cidade de Fontibón.

"Toda a rede hospitalar de Bogotá está em alerta caso seja necessária uma transferência", escreveu a autoridade em uma breve mensagem nas redes sociais.



O governo também expressou sua solidariedade à família do senador, à sua equipe e aos seus colegas parlamentares. Apelou ainda a todos os setores do país para que repudiem qualquer forma de violência política. (com Ansa)