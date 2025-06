Itália abre urnas para referendo sobre cidadania para imigrantes

Votação, que também abrange leis trabalhistas, segue até segunda

Publicado em 08/06/2025 às 12:23

Alterado em 08/06/2025 às 12:23

A Itália abriu as urnas neste domingo (8) para votar em cinco referendos que podem endurecer leis trabalhistas e reduzir pela metade o prazo para imigrantes solicitarem a cidadania italiana.

Até às 12h do horário local (7h de Brasília), 7,4% dos eleitores votaram nas mais de 61,5 mil seções, segundo o Ministério do Interior. Hoje a votação se estende até as 23h (18h de Brasília) e amanhã (9) irá das 7h às 15h locais (2h às 10h).

Nestas primeiras horas da consulta popular, a Emilia-Romagna é a região com o maior comparecimento de eleitores. Tendo como base sempre o horário das 12h locais, cerca de 10,9% da população elegível votou, ou seja, mais de três ponto e meio acima da média nacional. As províncias de Bolonha (13,3%) e Reggio Emilia (12,2%) são as que mais contabilizaram votos, com picos nas principais cidades (Bolonha com 14,3%, Modena com 13,3%, e Reggio Emilia com 13%). (com Ansa)