Legisladores republicanos tentam evitar fogo cruzado Trump-Musk e visam conter danos em 2026

Publicado em 07/06/2025 às 11:38

Alterado em 07/06/2025 às 11:44

Legisladores republicanos dos Estados Unidos estão tentando evitar o fogo cruzado entre o presidente Donald Trump e Elon Musk, com membros dizendo que esperam que a briga bilionária diminua sem prejudicar suas chances de proteger sua maioria nas eleições de meio de mandato de 2026.



"Simplesmente não é útil. Quando você tem divisão, equipes divididas não têm um desempenho tão bom", disse o deputado Don Bacon, um republicano cujo distrito de Nebraska está perenemente entre as corridas mais competitivas da Câmara dos Deputados.



"Eu sou um cara militar. Eu comandei cinco vezes. Se você tem divisão em sua equipe, não é bom", disse Bacon, que serviu na Força Aérea dos EUA por 30 anos.



Musk, a pessoa mais rica do mundo e CEO da Tesla, foi o maior doador no ciclo eleitoral de 2024 e uma figura proeminente na Casa Branca de Trump.



A aparência de amigos evaporou esta semana, quando Musk e Trump brigaram abertamente por causa de um amplo corte de impostos e projeto de lei de gastos que Musk criticou como provável que aumentasse significativamente a dívida de US$ 36,2 trilhões do governo federal. Ele pediu o impeachment de Trump - algo que o Congresso controlado pelos republicanos provavelmente não aceitará - e refletiu publicamente sobre a criação de um novo partido político.

Embora os legisladores republicanos não considerem isso uma perspectiva séria, eles sinalizaram preocupação com a divergência enquanto procuram defender maiorias estreitas na Câmara e no Senado no próximo ano.



"Não acho que atacar pela internet seja a maneira de lidar com qualquer tipo de desacordo, especialmente quando você tem os telefones celulares um do outro", disse a deputada Marjorie Taylor Greene, republicana da Geórgia, que dirige um subcomitê de eficiência do governo inspirado em Musk, "Então, espero que isso dê certo", disse Greene, que tem um histórico de postar retórica inflamada nas redes sociais, o que muitas vezes é direcionado a oponentes democratas.



Greene representa um distrito solidamente republicano, mas os republicanos precisarão romper com o precedente histórico em 2026 se quiserem ganhar as cerca de três dúzias de cadeiras competitivas que determinam a maioria na Câmara. Seu caminho é mais fácil no Senado, onde os democratas têm menos oportunidades de ganhar assentos, de acordo com analistas apartidários.

IMPLICAÇÕES DE CAMPANHA?



Ao longo do discurso de Musk, ele também assumiu o crédito pela vitória de Trump e pela maioria republicana de 220 a 212 na Câmara, e pela vantagem de 53 a 47 no Senado.

Ele fez quase US $ 300 milhões em doações políticas, com a maior parte do dinheiro indo para ajudar Trump a retornar à Casa Branca. Musk também doou US$ 10 milhões para candidatos republicanos ao Senado.

Musk é uma figura divisiva e seu histórico nas eleições não é imaculado. No início deste ano, com grupos políticos ligados a ele, despejou mais de US$ 21 milhões em uma corrida para a Suprema Corte de Wisconsin. O republicano que ele apoiou foi derrotado.

"Elon Musk é livre para gastar seu dinheiro da maneira que quiser", disse o deputado Rob Bresnahan, um republicano que destituiu um democrata em exercício na Pensilvânia, "Se você fizer a coisa certa e lutar pelo seu distrito, não estou realmente preocupado com muito. "

Os legisladores sinalizaram pouca preocupação com o fato de Musk brincar publicamente com a ideia de um terceiro partido político.

"Acho que ele achará isso uma coisa muito difícil de fazer, mas passou a vida inteira fazendo coisas muito difíceis", disse o deputado Tom Cole, republicano de Oklahoma.

Eles estavam mais preocupados com o fato de Musk conseguir matar o projeto de lei de corte de impostos, feridos pela memória de que ele havia conseguido em dezembro bloquear a primeira versão de um projeto de lei destinado a evitar a paralisação do governo. Os falcões do déficit saudaram seus esforços para pressionar por cortes de gastos mais profundos.

"Dou as boas-vindas a pessoas como Elon Musk que tentam manter nossos pés no fogo. Vou me proteger o máximo que puder", disse o deputado Eric Burlison, republicano do Missouri, que votou a favor da versão da Câmara do projeto de lei, apesar das preocupações com os gastos.

Muitos legisladores democratas, confrontados com suas próprias perguntas sobre como reconquistar o poder do Congresso, assistiram à luta Trump-Musk com alegria. "Meu coração está com os dois", disse a deputada Sarah McBride, democrata de Delaware.

O líder da minoria na Câmara, Hakeem Jeffries, questionado se as lutas internas dos republicanos poderiam ajudar suas perspectivas políticas, disse: "Posso dizer com certeza que o orçamento extremo e imprudente, o esquema fiscal do Partido Republicano, o grande projeto de lei feio de Trump, será uma parte central do contraste que existe entre os democratas da Câmara e os republicanos da Câmara no contexto das eleições de meio de mandato".