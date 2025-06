Meloni e Milei reiteram apoio à colaboração entre UE e Mercosul

Líderes se reuniram em Roma e reforçaram laços entre os países

Publicado em 07/06/2025 às 11:48

A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, recebeu nesta sexta-feira (6) a visita do presidente da Argentina, Javier Milei, e ambos os líderes reiteraram o apoio à colaboração entre a União Europeia e o Mercosul.

De acordo com o Palazzo Chigi, que deu mais informações sobre o encontro, Meloni e Milei debateram os principais temas da agenda internacional e adotaram o chamado "Plano de Ação Itália-Argentina", já anunciado durante a visita da premiê a Buenos Aires, ocorrida no fim do ano passado.

"O objetivo [do plano] é dar um novo impulso e projeção estratégica à relação entre a Itália e a Argentina, através da identificação de objetivos e instrumentos específicos", diz a nota divulgada pelo governo local.

O plano, que deverá durar até 2030, buscará ampliar o diálogo político, a cooperação econômica-comercial e de investimentos no setor espacial, além de dar especial atenção para matérias-primas críticas, como cultura, educação, turismo e políticas sociais.

O encontro em Roma também foi marcado pelo apoio de Meloni e Milei a uma "paz justa e duradoura" na Ucrânia. Os dois líderes ainda reiteraram o "compromisso comum" no combate ao crime organizado e ao tráfico de pessoas.

Paralelamente ao bate-papo entre a premiê italiana e o presidente argentino, foi realizada "a cerimônia de acordo entre e a Eni e a YPF, referente ao projeto 'Argentina LNG', para a produção, transporte liquefação e exportação do gás produzido pelo campo de Vaca Muerta". (com Ansa)