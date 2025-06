Musk diz que Trump está envolvido nos crimes sexuais de Epstein; Trump reage

Após anos de proximidade, os ex-melhores amigos travam agora uma guerra pública que envolve ameaças bilionárias, denúncias explosivas e traições políticas

Publicado em 05/06/2025 às 17:28

Alterado em 05/06/2025 às 18:45

O presidente dos EUA, Donald Trump, e Elon Musk participaram de uma coletiva de imprensa no Salão Oval da Casa Branca, na despedida do empresário do governo Foto: Reuters / Nathan Howard