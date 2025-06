Putin liga para Papa e elogia 'ajuda' sobre guerra

Líder russo expressou 'apreço' pela disponibilidade de Leão XIV

Publicado em 04/06/2025 às 16:15

Alterado em 04/06/2025 às 21:33

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, teve uma conversa por telefone com o papa Leão XIV nesta quarta-feira (4).

A informação foi divulgada pelo Kremlin, que diz que o líder russo expressou "apreço" pela disponibilidade do pontífice americano para "ajudar a resolver a crise ucraniana".

"Putin confirmou seu interesse em alcançar a paz na Ucrânia por meios políticos e diplomáticos e enfatizou que, para uma resolução final, justa e abrangente da crise, é necessário eliminar suas causas profundas", informou o governo russo.

Durante o telefonema, Putin defendeu que o "regime de Kiev visa a escalada do conflito" e acusou o país de fazer "sabotagens contra a infraestrutura civil em território russo".

O mandatário ainda enfatizou que vem tomando "todas as medidas possíveis para reunir as crianças [ucranianas] com suas famílias", além de esperar que a Santa Sé "trabalhe mais ativamente para defender a liberdade religiosa" em Kiev, referindo-se à Igreja Ortodoxa do país, ligada ao Patriarcado de Moscou.

As autoridades russas denunciam regularmente medidas discriminatórias contra essa Igreja, que é vista com desconfiança pelo governo da Ucrânia.

Por fim, o Kremlin mencionou que o telefonema com o líder da Igreja Católica "foi construtivo e ambas as partes expressaram sua intenção de continuar os contatos".

Vaticano

O diretor da Sala de Imprensa do Vaticano, Matteo Bruni, afirmou que Leão XIV apelou à Rússia para que faça um gesto que promova a paz, além de ter enfatizado a importância do diálogo para a criação de contatos positivos entre as partes e a busca de soluções para o conflito.

"A situação humanitária foi discutida, a necessidade de promover a ajuda onde for necessário, os esforços em andamento para a troca de prisioneiros e o valor do trabalho que o cardeal Zuppi está realizando nesse sentido", disse Bruni. (com Ansa)