Trump eleva tarifas contra aço e alumínio de 25% para 50%

Decreto assinado pelo presidente entrará em vigor nesta quarta

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou nessa terça-feira (3) um decreto que aumenta as tarifas sobre as importações de aço e alumínio de 25% para 50%.

A medida está prevista para entrar em vigor nesta quarta (4).

No documento, o governo americano defende que o objetivo da ação, que teve como foco dois setores considerados estratégicos para Washington, é garantir a segurança nacional do país.

"Considerei necessário aumentar as tarifas alfandegárias sobre aço e alumínio para ajustar as importações e garantir que elas não coloquem em risco a segurança nacional", informou o texto.

Ainda de acordo com o republicano, as novas tarifas impostas "serão mais eficazes no combate ao excesso de produção de baixo custo de países estrangeiros, que está minando a competitividade das indústrias de aço e alumínio dos Estados Unidos".

"Embora as taxas alfandegárias impostas até agora tenham fornecido suporte essencial aos preços no mercado americano, elas não permitiram que essas indústrias se desenvolvessem e mantivessem uma taxa de utilização da capacidade de produção suficiente para sua sustentabilidade e tendo em vista as necessidades da defesa nacional", afirma o decreto.

As taxas de 25% sobre todas as importações de aço e alumínio nos EUA estavam de pé desde 12 de março. Além disso, o novo decreto confirma uma promessa feita por Trump na semana passada. (com Ansa)