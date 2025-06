Boca de urna dá vitória a progressista na Coreia do Sul

Lee Jae-myung assumirá Presidência após impeachment de Yoon

O candidato progressista Lee Jae-myung, do Partido Democrático, venceu as eleições para presidente da Coreia do Sul, segundo uma pesquisa de boca de urna encomendada pelas três principais emissoras do país.

O levantamento divulgado pelas redes KBS, MBC e SBS mostram Lee com 51,7%dos votos, enquanto o ex-ministro do Trabalho Kim Moon-soo, do Partido do Poder Popular, de direita, tem 39,3%. Já Lee Jun-seok, do conservador Partido Reformista, tem 7,7%.

A eleição foi convocada após o impeachment do presidente Yoon Suk-yeol, deposto do cargo em abril passado, em um processo por ter decretado Lei Marcial em dezembro de 2024, medida que buscava suspender as prerrogativas do regime democrático, mas que durou apenas algumas horas.

Yoon pertencia ao Partido do Poder Popular, o mesmo de Kim, que integrava o governo do ex-presidente.

Lee é advogado, tem 62 anos, é deputado da Assembleia Nacional desde junho de 2022 e foi governador da província de Gyeonggi, a mais populosa da Coreia do Sul. Em janeiro de 2024, escapou de uma tentativa de assassinato quando foi esfaqueado por um corretor imobiliário em uma coletiva de imprensa em um aeroporto.

Como presidente, ele terá maioria segura no Parlamento, uma situação inédita para mandatários de centro-esquerda no país.

Durante a campanha, defendeu a necessidade de buscar novos mercados para escapar das tarifas de Donald Trump, ao mesmo tempo em que pregou uma aliança sólida com os Estados Unidos.

Também advogou em favor das boas relações com o Japão, da redução das tensões com a China e da retomada do diálogo com a Coreia do Norte.

No poder, ele terá de lidar com uma economia estagnada, cuja previsão de crescimento para 2025 é de 0,8%, e com uma sociedade ainda em convulsão por conta da crise deflagrada pela Lei Marcial de Yoon. (com Ansa)