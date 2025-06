'Casamento é amor entre homem e mulher', repete Leão XIV

Declaração foi dada em missa para 70 mil pessoas no Vaticano

Publicado em 01/06/2025 às 14:56

Alterado em 01/06/2025 às 14:56

O papa Leão XIV voltou ao assunto e afirmou neste domingo (1º), na missa pelo Jubileu das Famílias, no Vaticano, que o matrimônio representa o "amor verdadeiro entre o homem e a mulher".

A declaração foi dada em uma homilia para 70 mil pessoas na Praça São Pedro, como parte do calendário do Ano Santo da Igreja Católica, aberto pelo papa Francisco no fim de 2024.

"O casamento não é um ideal, mas a regra do verdadeiro amor entre o homem e a mulher; amor total, fiel, fecundo. Esse mesmo amor, ao transformar-vos numa só carne, torna-vos capazes de, à imagem de Deus, doar a vida", disse o pontífice americano.

Robert Prevost ainda citou o exemplo de casais beatificados e canonizados juntos, como Luís e Zélia Martin, pais de Santa Teresinha do Menino Jesus, um sinal de que "o mundo precisa da aliança conjugal para conhecer e acolher o amor de Deus e superar as forças que desagregam a sociedade".

"Portanto, encorajo-vos a ser exemplos de coerência para os vossos filhos, comportando-vos como quereis que eles se comportem, educando-os para a liberdade através da obediência, procurando sempre os meios para aumentar o bem que existe neles. E vós, filhos, sede gratos aos vossos pais", salientou.

Em 16 de maio passado, Leão XIV já havia defendido o casamento entre homem e mulher como "fundamento de uma sociedade harmoniosa e pacífica", declaração interpretada como um aceno à ala conservadora da Igreja.

Francisco também pregava que apenas homem e mulher podem se unir em matrimônio, porém promoveu aberturas a pessoas de outras orientações sexuais e chegou a autorizar a bênção a casais homoafetivos. (com Ansa)