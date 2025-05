Suprema Corte dos EUA permite que Trump revogue status legal humanitário para migrantes

'Mais uma vez, o governo Trump prova descaradamente seu desrespeito pelas vidas daqueles que realmente precisam de proteção, tirando seu status e tornando-os indocumentados. Já vimos o impacto traumático em crianças e famílias com medo de ir à escola, igreja ou trabalho', declarou uma ativista de proteção a haitianos. "Cumprimos todos os requisitos que o governo dos Estados Unidos pediu", disse um chileno que mora em Austin, Texas, e entrega pacotes da Amazon. "Agora estou sem segurança porque não sabemos o que vai acontecer. Estamos sem nada depois de tanto sacrifício. Não é justo", declarou

Publicado em 31/05/2025 às 06:09

Alterado em 31/05/2025 às 08:11

A Suprema Corte dos Estados Unidos permitiu, nessa sexta-feira (30), que o governo do presidente Donald Trump revogue o status legal temporário de centenas de milhares de imigrantes venezuelanos, cubanos, haitianos e nicaraguenses que vivem nos Estados Unidos, reforçando a meta do presidente republicano de intensificar as deportações.



O tribunal suspendeu a ordem da juíza distrital dos EUA Indira Talwani, com sede em Boston, suspendendo a decisão do governo de encerrar a "liberdade condicional" de imigração concedida a 532.000 desses migrantes pelo antecessor de Trump, Joe Biden, potencialmente expondo muitos deles a uma remoção rápida, enquanto o caso se desenrola em tribunais inferiores.

A liberdade condicional de imigração é uma forma de permissão temporária sob a lei americana para estar no país por "razões humanitárias urgentes ou benefício público significativo", permitindo que os destinatários vivam e trabalhem nos Estados Unidos. Biden, um democrata, usou a liberdade condicional como parte da abordagem de seu governo para impedir a imigração ilegal na fronteira EUA-México.



Trump pediu o fim dos programas de liberdade condicional humanitária em uma ordem executiva assinada em 20 de janeiro, seu primeiro dia de volta ao cargo. O Departamento de Segurança Interna posteriormente decidiu encerrá-los em março, interrompendo as concessões de liberdade condicional de dois anos. O governo disse que revogar o status de liberdade condicional tornaria mais fácil colocar os migrantes em um processo de deportação acelerado chamado "remoção acelerada".

Tal como acontece com muitas das ordens do tribunal emitidas em caráter emergencial, a dessa sexta-feira não estava assinada. Dois dos três juízes liberais do tribunal de nove membros, Ketanji Brown Jackson e Sonia Sotomayor, discordaram publicamente.



"O tribunal estragou sua decisão ao não levar em conta seu impacto", escreveu Jackson em um artigo de opinião. O resultado, disse Jackson, "subestima as consequências devastadoras de permitir que o governo derrube precipitadamente as vidas e os meios de subsistência de quase meio milhão de não-cidadãos, enquanto suas reivindicações legais estão pendentes".



O caso é um dos muitos que o governo Trump trouxe de forma emergencial ao mais alto órgão judicial do país, buscando desfazer decisões de juízes que impedem suas políticas abrangentes, incluindo várias visando imigrantes.

Em 19 de maio, a Suprema Corte também permitiu que Trump encerrasse uma proteção de deportação chamada status de proteção temporária que havia sido concedida sob Biden a cerca de 350.000 venezuelanos que vivem nos Estados Unidos, enquanto essa disputa legal se desenrola.



Biden, a partir de 2022, permitiu que os venezuelanos que entraram nos Estados Unidos por via aérea solicitassem uma liberdade condicional de dois anos se passassem nas verificações de segurança e tivessem um patrocinador financeiro dos EUA. Biden expandiu isso para cubanos, haitianos e nicaraguenses em 2023.



Um grupo de migrantes recebeu liberdade condicional, e americanos que servem como seus patrocinadores processaram, alegando que o governo violou a lei federal que rege as ações das agências governamentais.

Talwani descobriu em abril que a lei que rege tal liberdade condicional não permitia o término geral do programa, exigindo uma revisão caso a caso. O Tribunal de Apelações do 1º Circuito dos EUA, com sede em Boston, recusou-se a suspender a decisão do juiz.

'IMPACTO TRAUMÁTICO'

Guerline Jozef, diretora executiva da Haitian Bridge Alliance, uma das demandantes, expressou consternação com a decisão dessa sexta-feira.



"Mais uma vez, o governo Trump prova descaradamente seu desrespeito pelas vidas daqueles que realmente precisam de proteção, tirando seu status e tornando-os indocumentados. Já vimos o impacto traumático em crianças e famílias com medo de ir à escola, igreja ou trabalho", disse Jozef.



O governo chamou a decisão de "uma vitória", afirmando que os migrantes que receberam liberdade condicional foram mal examinados. Encerrar os programas de liberdade condicional "será um retorno necessário às políticas de bom senso, um retorno à segurança pública e um retorno à América em primeiro lugar", disse a secretária adjunta do Departamento de Segurança Interna, Tricia McLaughlin.



Embora muitos dos que têm status de liberdade condicional estejam em risco de deportação, pelo menos 250.000 tinham pedidos pendentes para outro status legal, de acordo com Karen Tumlin, diretora do Centro de Ação da Justiça, um dos grupos que processam a rescisão da liberdade condicional. Esses pedidos foram congelados pelo governo Trump, mas o congelamento foi suspenso esta semana, disse Tumlin, acrescentando: "Esses devem ser processados agora".



Os migrantes com status de liberdade condicional reagiram à decisão dessa sexta-feira com tristeza e decepção.



Fermin Padilla, 32, esperou dois anos no Chile para receber o status de liberdade condicional e pagou por sua permissão de trabalho.



"Cumprimos todos os requisitos que o governo dos Estados Unidos pediu", disse Padilla, que mora em Austin, Texas, e entrega pacotes da Amazon. "Agora estou sem segurança porque não sabemos o que vai acontecer. Estamos sem nada depois de tanto sacrifício. Não é justo."



O professor universitário aposentado Wilfredo Sanchez, 73, está em liberdade condicional há um ano e meio, morando em Denver com sua filha cidadã americana, uma médica.



"Eu estava sozinho na Venezuela, com diabetes e hipertensão", disse Sanchez. "Estou relaxado aqui, feliz com (minha filha), seu marido e meus netos. Tenho todo o meu tratamento médico em dia."

"Voltar para a Venezuela é morrer, não apenas por causa de minhas condições médicas, mas de solidão", acrescentou Sanchez.



Carlos Daniel Urdaneta, 30, mora em Atlanta há três anos com liberdade condicional, trabalhando em um restaurante, desde que veio para os Estados Unidos para ganhar dinheiro para enviar para sua mãe doente na Venezuela.



"Se eu tiver que trabalhar o triplo no meu país, eu vou", disse Urdaneta, cuja esposa e filho ainda estão na Venezuela. "Não vou arriscar ficar aqui sem documentos com este governo."