Tarifas de Trump permanecerão em vigor após tribunal de apelações conceder suspensão 'temporariamente'

...

Publicado em 30/05/2025 às 06:06

Alterado em 30/05/2025 às 08:28

Um tribunal federal de apelações restabeleceu temporariamente a mais abrangente das tarifas do presidente Donald Trump, nessa quinta-feira (29), um dia depois que um tribunal comercial dos Estados Unidos decidiu que Trump havia excedido sua autoridade ao impor as tarifas, e ordenou um bloqueio imediato delas.



O Tribunal de Apelações dos Estados Unidos para o Circuito Federal em Washington disse que estava pausando a decisão do tribunal inferior para considerar o recurso do governo, e ordenou que os demandantes nos casos respondessem até 5 de junho, e o governo até 9 de junho.

A decisão surpresa de quarta-feira do Tribunal de Comércio Internacional dos EUA ameaçou matar ou pelo menos atrasar a imposição das tarifas do chamado "Dia da Libertação" de Trump sobre as importações da maioria dos parceiros comerciais dos EUA, e tarifas adicionais sobre produtos do Canadá, México e China. Este último estava relacionado à sua acusação de que os três países estavam facilitando o fluxo de fentanil para os EUA.



O painel de três juízes do tribunal comercial decidiu que a Constituição dava ao Congresso, não ao presidente, o poder de cobrar impostos e tarifas, e que o presidente havia excedido sua autoridade ao invocar a Lei Internacional de Poderes Econômicos de Emergência, uma lei destinada a lidar com ameaças durante emergências nacionais.

Altos funcionários do governo Trump disseram que não se intimidaram com a decisão do tribunal comercial, dizendo que esperavam prevalecer na apelação ou empregar outros poderes presidenciais para garantir que as tarifas entrassem em vigor.

Trump usou a ameaça de cobrar tarifas caras dos importadores dos EUA por produtos de quase todos os outros países do mundo como alavanca nas negociações comerciais internacionais, uma estratégia que a decisão do tribunal comercial derrubaria. A decisão do tribunal comercial não interferiu em nenhuma negociação com os principais parceiros comerciais programadas para os próximos dias, disse o governo Trump.

O próprio Trump escreveu em um comunicado compartilhado nas redes sociais que esperava que a Suprema Corte dos EUA "revertesse essa decisão horrível e ameaçadora do país" do tribunal comercial, enquanto criticava o poder judiciário do governo como antiamericano.

"A decisão horrível afirmou que eu teria que obter a aprovação do Congresso para essas tarifas", escreveu Trump na noite de quinta-feira. "Se for permitido, isso destruiria completamente o poder presidencial - a presidência nunca mais seria a mesma! Esta decisão está sendo saudada em todo o mundo por todos os países, exceto os Estados Unidos da América.



Muitos parceiros comerciais dos EUA ofereceram respostas cuidadosas. O governo britânico disse que a decisão do tribunal comercial era um assunto doméstico para o governo dos EUA, e observou que era "apenas a primeira etapa do processo legal". Tanto a Alemanha quanto a Comissão Europeia, braço executivo da União Europeia, disseram que não poderiam comentar a decisão.



O primeiro-ministro canadense, Mark Carney, disse que a decisão do tribunal comercial era "consistente com a posição de longa data do Canadá" de que as tarifas de Trump eram ilegais.



Os mercados financeiros, que se recuperaram em resposta às reviravoltas na caótica guerra comercial de Trump, reagiram com otimismo cauteloso à decisão do tribunal comercial, embora os ganhos nas ações nessa quinta-feira tenham sido amplamente limitados pelas expectativas de que a decisão do tribunal enfrentasse um processo de apelação potencialmente demorado.



De fato, analistas disseram que uma ampla incerteza permanece em relação ao futuro das tarifas de Trump, que custaram às empresas mais de US $ 34 bilhões em vendas perdidas e custos mais altos, de acordo com uma análise da Reuters.

Algumas tarifas específicas do setor, como as importações de aço, alumínio e automóveis, foram impostas por Trump sob autoridades separadas por motivos de segurança nacional, e não foram afetadas pela decisão.



O Liberty Justice Center, o grupo sem fins lucrativos que representa cinco pequenas empresas que processaram as tarifas, disse que a suspensão temporária do tribunal de apelações foi uma etapa processual.



Jeffrey Schwab, conselheiro sênior do centro, disse que o tribunal de apelações acabaria concordando com as pequenas empresas que enfrentaram danos irreparáveis de "perda de fornecedores e clientes críticos, mudanças forçadas e caras nas cadeias de suprimentos estabelecidas e, mais seriamente, uma ameaça direta à própria sobrevivência dessas empresas".



Um tribunal federal separado, nessa quinta-feira, também descobriu que Trump ultrapassou sua autoridade ao usar a Lei Internacional de Poderes Econômicos de Emergência para o que ele chamou de tarifas recíprocas de pelo menos 10% sobre produtos da maioria dos parceiros comerciais dos EUA e para as taxas separadas de 25% sobre produtos do Canadá, México e China relacionados ao fentanil.

Essa decisão foi muito mais restrita, no entanto, e a ordem de alívio que interrompeu as tarifas se aplicava apenas à empresa de brinquedos que apresentou o caso. O governo também apelou dessa decisão.



A INCERTEZA PERSISTE

Após uma revolta do mercado após seu grande anúncio de tarifas em 2 de abril, Trump interrompeu a maioria das tarifas de importação por 90 dias e disse que fecharia acordos bilaterais com parceiros comerciais.



Mas, além de um pacto com a Grã-Bretanha neste mês, os acordos permanecem indefinidos, e a decisão do tribunal comercial sobre as tarifas e a incerteza do processo de apelação podem dissuadir países como o Japão de se apressarem em acordos, disseram analistas.



"Supondo que um recurso não seja bem-sucedido nos próximos dias, a principal vitória é o tempo de preparação e também um teto para a amplitude das tarifas - que não pode exceder 15% por enquanto", disse George Lagarias, economista-chefe da consultoria internacional Forvis Mazars.



A decisão do tribunal comercial teria reduzido a tarifa efetiva geral dos EUA para cerca de 6%, mas a suspensão de emergência do tribunal de apelação significa que permanecerá em cerca de 15%, de acordo com estimativas da Oxford Research. Esse é o nível desde que Trump no início deste mês fechou uma trégua temporária que reduziu as taxas punitivas sobre produtos chineses até o final do verão. Em contraste, a tarifa efetiva estava entre 2% e 3% antes de Trump retornar ao cargo em janeiro.



A guerra comercial de Trump abalou os fabricantes de tudo, desde bolsas e tênis de luxo até eletrodomésticos e carros, à medida que o preço das matérias-primas aumentou.



Empresa de bebidas Diageo e montadoras General Motors e Ford estão entre aqueles que abandonaram as previsões para o próximo ano.



Empresas fora dos EUA, incluindo Honda, Campari, Roche e Novartis, disseram que estão considerando mudar as operações ou expandir sua presença nos EUA para mitigar o impacto das tarifas.