Decisão dos EUA de que tarifas de Trump são ilegais provoca alívio e incerteza

...

Bandeira dos EUA tremula perto de contêineres enquanto um navio é descarregado no Porto de Los Angeles, em San Pedro, Califórnia Foto: Reuters / Mike Blake

Uma decisão de um tribunal comercial dos Estados Unidos que bloqueou a maioria das tarifas do presidente Donald Trump e decretou que ele havia ultrapassado sua autoridade vem provocando algum alívio nos mercados financeiros nesta quinta-feira (29), ao mesmo tempo em que aumenta as incertezas que pesam sobre a economia global.



Entre os grandes parceiros comerciais dos Estados Unidos, no meio da negociação com o governo Trump, a Alemanha disse que não poderia comentar, assim como a Comissão Europeia.

"Pedimos sua compreensão de que não podemos comentar sobre os procedimentos legais nos EUA, pois eles ainda estão em andamento", disse um porta-voz do Ministério da Economia da Alemanha.



"Continuamos esperando que uma solução mutuamente benéfica possa ser alcançada nas negociações entre a Comissão da UE e o governo dos EUA."



Os vencedores nos mercados financeiros incluem fabricantes de chips, bancos, ações de luxo e indústria automobilística, todos duramente atingidos por interrupções causadas por tarifas.



O dólar americano subiu 0,2% em relação ao iene e 0,3% em relação ao franco suíço, com a queda das moedas e ativos que se beneficiaram da turbulência do mercado induzida por tarifas.

Os futuros do índice de ações de Wall Street subiram mais de 1,5%.

A decisão do tribunal comercial nessa quarta-feira (28) foi um golpe para a política central de Trump de usar tarifas para arrancar concessões de parceiros comerciais.



Seu governo disse imediatamente que vai apelar e analistas disseram que os investidores permanecerão cautelosos enquanto a Casa Branca explora seus caminhos legais.



Após uma revolta do mercado após o grande anúncio tarifário de Trump, em 2 de abril, o presidente dos EUA interrompeu a maioria das tarifas de importação por 90 dias e disse que fecharia acordos bilaterais com parceiros comerciais.



Mas, além de um pacto com a Grã-Bretanha neste mês, os acordos permanecem indescritíveis e a suspensão do tribunal sobre as tarifas pode dissuadir países como o Japão de se apressarem em acordos, disseram analistas.



Outra pausa na política comercial de Trump pode ser útil para os oponentes de suas tarifas e para os traders que apreciam a volatilidade.

"Supondo que um recurso não seja bem-sucedido nos próximos dias, a principal vitória é o tempo de preparação e também um limite para a amplitude das tarifas – que não pode exceder 15% por enquanto", disse George Lagarias, economista-chefe da Forvis Mazars International Advisers.



TUMULTO

A guerra comercial de Trump abalou os fabricantes de tudo, desde bolsas e tênis de luxo até eletrodomésticos e carros, à medida que o preço das matérias-primas aumentou, as cadeias de suprimentos foram interrompidas e as estratégias da empresa foram reformuladas.



Empresa de bebidas Diageo, montadoras General Motors e Ford estão entre aqueles que abandonaram as previsões para o próximo ano.



Empresas fora dos EUA, incluindo Honda, Campari, e as empresas farmacêuticas Roche e Novartis disseram que estão considerando mudar as operações ou expandir sua presença nos EUA para mitigar o impacto das tarifas.

Enquanto os mercados avaliam a mais recente reviravolta na turbulência comercial, os setores europeus sensíveis à exportação, como automóveis e ações de luxo, estão entre os principais ganhadores nesta quinta-feira.



O STOXX 600 pan-continental subiu 0,4%, enquanto o CAC 40 da França, que tem um forte peso de ações de luxo e bancos, subiu 0,8%.



O sentimento geral também foi impulsionado por fortes resultados nessa quarta-feira do termômetro de IA Nvidia.



O ouro à vista caiu pelo quarto dia consecutivo, enquanto os rendimentos do Tesouro dos EUA subiram. Os rendimentos dos títulos se movem inversamente com os preços.



Mas os ganhos nas ações podem ser de curta duração, disseram analistas, com aqueles que apreciam o risco de aproveitá-los ao máximo.



"Acho que estamos em um período de maior volatilidade - teremos mais alguns picos a caminho, eu acho. Mas a volatilidade é amiga dos investidores ativos", disse Kevin Barker, chefe global de ações ativas do UBS Asset Management, em uma coletiva de imprensa.