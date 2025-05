14 mil bebês podem morrer de fome em Gaza, alerta ONU

Israel autorizou entrada de pelo menos 10 caminhões de ajuda

Publicado em 20/05/2025 às 12:37

Alterado em 20/05/2025 às 12:37

Caminhões com ajuda humanitária aguardando para entrar na Faixa de Gaza Foto: Ansa

A Organização das Nações Unidas alertou nesta terça-feira (20) que pelo menos 14 mil bebês poderão morrer de fome nas próximas 48 horas na Faixa de Gaza em razão do bloqueio da entrada de ajuda humanitária no enclave palestino.

O diplomata britânico Tom Fletcher, secretário-geral adjunto da ONU, destacou em uma entrevista à emissora BBC a necessidade da chegada de um fluxo maciço de auxílio.

Após mais de 10 semanas bloqueando totalmente a distribuição de ajuda humanitária em Gaza, as autoridades israelenses autorizaram a entrada de ao menos 10 caminhões.

A ONU também estima que mais de 28 mil mulheres e meninas morreram no enclave palestino desde o início da guerra em outubro de 2023.

"Milhares de vítimas eram mães, deixando para trás crianças, famílias e comunidades devastadas. Esses números ressaltam o devastador custo humano do conflito e as vidas e futuros perdidos precocemente", informou a organização. (com Ansa)