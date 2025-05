Papa discute guerras e relações EUA-Vaticano com vice de Trump

Leão XIV recebeu J.D Vance um dia após sua missa de posse

Publicado em 19/05/2025 às 08:47

Alterado em 19/05/2025 às 11:32

O papa Leão XIV recebeu na manhã desta segunda-feira (19) o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, e o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, no Vaticano, para discutir diversos temas, incluindo os conflitos deflagrados pelo mundo e os direitos humanitários.

O encontro acontece um dia após a missa de posse do primeiro pontífice nascido nos EUA da história da Igreja Católica, que apelou pela paz, amor e unidade para a humanidade e condenou o sistema econômico que explora os recursos da terra e marginaliza os pobres.

Segundo a Santa Sé, os líderes discutiram atualidades da política internacional, a colaborações entre a Igreja e o Estado, bem como algumas questões de especial relevância para a vida eclesial e a liberdade religiosa.

Durante "os cordiais debates" na Secretaria de Estado, a satisfação pelas boas relações bilaterais também foi renovada".

Além disso, Leão XIV transmitiu seu "desejo expresso de que se respeite o direito humanitário e o direito internacional nas áreas de conflito e de uma solução negociada entre as partes envolvidas".

A troca de opiniões ocorre um dia depois de Robert Francis Prevost se reunir com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e ter feito novos apelos por uma "paz justa e duradoura" na guerra deflagrada pela Rússia há mais de três anos.

Vance também conversou com Zelensky no último domingo (18), em Roma, antes do telefonema entre o presidente dos EUA, Donald Trump, e o presidente russo, Vladimir Putin, que deve ocorrer hoje, e de uma reunião trilateral com a premiê italiana, Giorgia Meloni, e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

Negociações diretas entre a Ucrânia e a Rússia para tentar alcançar um acordo de cessar-fogo no conflito foram iniciadas na semana passada, após semanas de insistência de Trump.

No Vaticano, o Vance também conversou com o arcebispo Paul Richard Gallagher, secretário do Vaticano para as Relações com os Estados e Organizações Internacionais, com quem reiterou as boas relações bilaterais entre a Santa Sé e os Estados Unidos. (com Ansa)