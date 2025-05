Itália reforça segurança para receber 250 mil fiéis para missa de entronização de Prevost

Cerimônia reunirá diversos líderes mundiais

Publicado em 17/05/2025 às 08:29

Alterado em 17/05/2025 às 08:32

O prefeito de Roma, Roberto Gualtieri, afirmou nesta sexta-feira (16) que a expectativa é de que a missa de posse do papa Leão XIV e o próximo evento do Jubileu reúnam cerca de 250 mil fiéis.

"Propusemos um método que funciona muito bem, estamos todos calibrados para um evento que exige a máxima participação. O número de delegações é altíssimo e há também o Jubileu das Confrarias, que já no sábado terá uma procissão muito exigente com a passagem de carros altíssimos. Será um fim de semana muito intenso", destacou.

Segundo ele, "o Papa estará às 9h, passeando com o papamóvel pela Via della Conciliazione até a Piazza Pia, para que os fiéis possam ir até lá, não precisando necessariamente ir à Praça São Pedro".

Gualtieri listou as forças em campo: "Serão 6 mil policiais, 300 bombeiros, 1,1 mil da Defesa Civil, 1.040 comissários de bordo, 1,1 mil soldados, e outros dois mil agentes".

As autoridades de Roma também anunciaram que vão implementar medidas para garantir a segurança e organização de possíveis visitas de líderes mundiais ao túmulo do papa Francisco, neste fim de semana.

Entre este sábado (17) e domingo (18), a capital da Itália deve receber diversos representantes de governos do mundo inteiro para a celebração da missa de posse, ou entronização, do papa Leão XIV, eleito o 267º líder da Igreja Católica. (com Ansa)