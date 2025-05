Trump garante acordo de US$ 600 bilhões com Arábia Saudita e diz que vai suspender sanções à Síria

...

O presidente Donald Trump (E) e o príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman apertam as mãos após trocar documentos durante uma cerimônia de assinatura no Palácio Real em Riad, Arábia Saudita, 13 de maio de 2025 Foto: AP Photo / Alex Brandon

Durante sua viagem a vários países do Golfo, o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou nessa terça-feira (13) que Washington pretende suspender as sanções de longa data impostas à Síria, além de garantir US$ 600 bilhões em oportunidades de investimento da Arábia Saudita.



Os Estados Unidos concordaram em vender à Arábia Saudita um pacote de armas no valor de quase US$ 142 bilhões (cerca de R$ 796,2 bilhões), considerado o maior acordo de cooperação em defesa já firmado por Washington.



O acordo, anunciado durante a visita de Trump a Riad, quase soou como uma contrapartida dos EUA ao príncipe herdeiro saudita, Mohammed bin Salman, que pediu o cancelamento das sanções à Síria.



A suspensão das sanções à Síria é vista como um grande impulso para o país, que foi devastado por mais de uma década de guerra civil. O atual presidente sírio, Ahmed al-Sharaa, que liderou os rebeldes na derrubada de Bashar al-Assad, vê essa medida como um "novo começo" para a reconstrução da Síria, e Trump concordou em cumprimentar o novo líder sírio brevemente na Arábia Saudita.



Para além do setor de defesa, o acordo contempla oportunidades de investimento no valor de US$ 600 bilhões (aproximadamente R$ 3,3 trilhões) nas áreas de energia e mineração, que, segundo o príncipe saudita, podem chegar a US$ 1 trilhão (cerca de R$ 5,6 trilhões).



A Arábia Saudita, um dos maiores clientes de armas dos EUA, é um importante parceiro de Washington também para o escoamento de caças F-35 da Lockheed, que, embora sejam de interesse do reino, ao longo dos últimos anos se provaram caros e não muito fiáveis, especialmente entre os europeus, que têm medo de que Trump possa abortar apoio e suporte caso algo não corra bem em negociações futuras com os EUA.



Acompanhado por líderes do empresariado norte-americano, incluindo Elon Musk, Trump afirmou durante o fórum de investimentos que as relações com a Arábia Saudita serão ainda mais fortes, chamando o príncipe herdeiro saudita de amigo e destacando que o investimento saudita ajudaria a criar empregos nos EUA.



De acordo com a Reuters, Trump não programou uma parada em Israel, o que levantou questões sobre a posição do aliado nas prioridades de Washington. Segundo a apuração, o foco da viagem estava em investimentos, e não em questões de segurança no Oriente Médio. (com Sputnik Brasil)