EUA e China concordam em reduzir os níveis tarifários por 90 dias

...

Publicado em 12/05/2025 às 06:51

Alterado em 12/05/2025 às 08:20

Desde que assumiu o cargo em janeiro, o presidente Trump aumentou as tarifas pagas pelos importadores dos EUA por produtos da China para 145%, além das que impôs a muitos produtos chineses durante seu primeiro mandato e as taxas cobradas pelo governo Biden.

A China reagiu colocando restrições à exportação de alguns elementos vitais para os fabricantes americanos de armas e bens de consumo eletrônicos, e aumentando as tarifas sobre produtos dos EUA para 125%.

Agora, os dois lados concordaram em reduzi-los significativamente por 90 dias.

Os Estados Unidos estão reduzindo as tarifas extras que impuseram à China este ano, diminuindo a taxa de 145% para 30%.

Enquanto isso, a China está cortando as tarifas sobre produtos dos EUA de 125% para 10%.

Declaração EUA-China na íntegra

"O Governo dos Estados Unidos da América (os "Estados Unidos") e o Governo da República Popular da China ("China"),

Reconhecendo a importância de suas relações econômicas e comerciais bilaterais para ambos os países e para a economia global;

Reconhecendo a importância de uma relação econômica e comercial sustentável, de longo prazo e mutuamente benéfica;

Refletindo sobre suas discussões recentes e acreditando que as discussões contínuas têm o potencial de abordar as preocupações de cada lado em suas relações econômicas e comerciais; e

Avançar no espírito de abertura mútua, comunicação contínua, cooperação e respeito mútuo;

Os Signatários se comprometem a tomar as seguintes medidas até 14 de maio de 2025:

Os Estados Unidos (i) modificarão a aplicação da taxa adicional de imposto ad valorem sobre artigos da China (incluindo artigos da Região Administrativa Especial de Hong Kong e da Região Administrativa Especial de Macau) estabelecida na Ordem Executiva 14257 de 2 de abril de 2025, suspendendo 24 pontos percentuais dessa taxa por um período inicial de 90 dias, mantendo a taxa ad valorem restante de 10 por cento sobre esses artigos de acordo com os termos da referida Ordem; e (ii) remover as taxas adicionais de imposto ad valorem modificadas sobre esses artigos impostas pela Ordem Executiva 14259 de 8 de abril de 2025 e pela Ordem Executiva 14266 de 9 de abril de 2025.

A China (i) modificará em conformidade a aplicação da taxa adicional ad valorem de direitos sobre artigos dos Estados Unidos estabelecida no Anúncio da Comissão de Tarifas Aduaneiras do Conselho de Estado nº 4 de 2025, suspendendo 24 pontos percentuais dessa taxa por um período inicial de 90 dias, mantendo a taxa adicional ad valorem restante de 10% sobre esses artigos, e remover as taxas adicionais ad valorem de direitos modificadas sobre esses artigos impostas pelo Anúncio da Comissão de Pauta Aduaneira do Conselho de Estado nº 5 de 2025 e Anúncio da Comissão de Pauta Aduaneira do Conselho de Estado nº 6 de 2025; e (ii) adotar todas as medidas administrativas necessárias para suspender ou remover as contramedidas não tarifárias tomadas contra os Estados Unidos desde 2 de abril de 2025.

Depois de tomar as medidas acima mencionadas, as Partes estabelecerão um mecanismo para continuar as discussões sobre as relações econômicas e comerciais. O representante do lado chinês para essas discussões será He Lifeng, vice-primeiro-ministro do Conselho de Estado, e os representantes do lado dos EUA serão Scott Bessent, secretário do Tesouro, e Jamieson Greer, representante comercial dos Estados Unidos. Essas discussões podem ser conduzidas alternadamente na China e nos Estados Unidos, ou em um terceiro país, mediante acordo das Partes. Conforme necessário, os dois lados podem realizar consultas em nível de trabalho sobre questões econômicas e comerciais relevantes."

Futuros de índices de ações dos EUA saltam



Os futuros do Dow subiram 1,99%, os futuros do S&P 500 subiram 2,5% e os futuros do Nasdaq subiram 3,31%.

O índice de volatilidade CBOE, conhecido como medidor de medo de Wall Street, caiu brevemente abaixo de 20 pontos pela primeira vez desde o final de março. Foi o último em 20,37 pontos.

A maioria das ações de megacapitalização e crescimento se firmou nas negociações de pré-mercado, com a Nvidia saltando 4,6% e a Tesla adicionando 6,7%.

Ações de chips como Advanced Micro Devices e Marvell Technology subiram 4,9% e 7,5%, respectivamente.

Os preços do petróleo bruto também subiram mais de 3% após o anúncio EUA-China, elevando as ações dos principais produtores Chevron e Exxon Mobil em cerca de 2% cada.

Isso "marca um momento crucial na dinâmica do comércio global", disse o analista-chefe da FP Markets, Aaron Hill.

"No entanto, o prazo de 90 dias indica que esses cortes tarifários são uma tática de negociação e não uma resolução permanente, criando incerteza sobre as políticas comerciais de longo prazo."

Ouro cai

O ouro caiu 3% para uma baixa de mais de uma semana, nesta segunda-feira, após a notícia do acordo tarifário, elevando o dólar e prejudicando o apelo do metal porto-seguro.

O ouro à vista caiu 3%, para US$ 3.224,34 a onça, às 0812 GMT, o menor nível desde 1º de maio. Os futuros de ouro dos EUA caíram 3,5%, para US$ 3.228,10.

"A desescalada das tensões entre a China e os EUA, com tarifas sendo reduzidas por 90 dias, está reduzindo a demanda por ativos de refúgio seguro como o ouro", disse o analista do UBS Giovanni Staunovo.