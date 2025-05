Prevost recebeu 'muito mais de 100 votos' em conclave, diz cardeal

Publicado em 10/05/2025 às 09:46

Alterado em 10/05/2025 às 13:25

O cardeal Robert Francis Prevost recebeu "muito mais de 100 votos" dos 133 eleitores do conclave que o escolheu como papa Leão XIV.

A informação foi revelada neste sábado (10) pelo cardeal Désiré Tsarahazana de Madagascar, arcebispo metropolitano de Toamasina, ao deixar o primeiro encontro do novo pontífice com o Colégio Cardinalício, no Vaticano.

"Ele é um excelente Papa e teve muito mais de 100 votos", contou.

De acordo com Tsarahazana, a primeira reunião conduzida por Leão XIV nesta manhã "correu muito bem" e todos os cardeais que estão reunido em Roma devido ao conclave falaram "sobre a necessidade de tornar a Igreja mais colegial".

Prevost, de 69 anos, foi eleito na última quinta-feira (8) como o 267º papa, assumindo o trono inaugurado por São Pedro e ocupado por Francisco entre março de 2013 e abril de 2025, e vai liderar um rebanho de mais de 1 bilhão de fiéis em todos os cantos do mundo.

Em seu primeiro discurso, o pontífice americano, alinhado com a ala reformista do clero, evocou bandeiras do finado Jorge Bergoglio, morto em função de um AVC no último dia 21 de abril, como a defesa incansável da paz e a promoção de uma Igreja "missionária e aberta a pontes de diálogo", bem como a "todos aqueles que precisam de nossa caridade, presença e amor".

Já em sua primeira missa perante a cardeais e funcionários do Vaticano, na última sexta-feira (9), Leão XIV reforçou a necessidade da Igreja Católica ser um farol "nas noites escuras" e lamentou o declínio da fé, alertando que "reduzir Jesus a um líder ou super-homem é ateísmo". (com Ansa)