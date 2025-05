Leão XIV celebra 1ª missa e diz esperar 'levar luz à escuridão'

Pontífice lamentou declínio da fé: 'Reduzir Jesus é ateísmo'

Publicado em 09/05/2025 às 07:32

Alterado em 09/05/2025 às 11:59

O papa Leão XIV celebrou nesta sexta-feira (9), na Capela Sistina, no Vaticano, sua primeira missa como líder da Igreja Católica e destacou a necessidade de "trazer luz às noites escuras deste mundo", enfatizando que todos "somos chamados a testemunhar a fé alegre em Jesus".

Sob os afrescos de Michelangelo, o norte-americano Robert Francis Prevost presidiu uma cerimônia restrita a cardeais, incluindo os 133 eleitores e os religiosos com mais de 80 anos sem direito a voto, e funcionários do conclave.

Em sua homilia, o novo pontífice voltou a defender a união e disse esperar que sua eleição como pontífice possa "trazer luz às noites escuras deste mundo". Além disso, ele que rezou primeiro à Maria em sua aparição pós-eleição, lamentou o declínio da fé, alertando que "reduzir Jesus a um líder ou super-homem é ateísmo".

"Ainda hoje não faltam contextos em que Jesus, embora apreciado como homem, é reduzido apenas a uma espécie de líder carismático ou super-homem, e isso não apenas entre os não crentes, mas também entre muitos batizados, que assim acabam vivendo, a este nível, em um ateísmo de fato".

Segundo ele, atualmente também existem pessoas "fracas e pouco inteligentes" que consideram a fé cristã como "algo absurdo".

Prevost citou "contextos em que outras seguranças são preferidas a ela [fé], como a tecnologia, o dinheiro, o sucesso, o poder, o prazer". "São ambientes em que não é fácil testemunhar e anunciar o Evangelho e onde aqueles que creem são ridicularizados, combatidos, desprezados ou, no máximo, tolerados e lamentados", advertiu.

Na celebração, o sucessor do papa Francisco, alinhado com a ala reformista do clero, também indicou "um compromisso indispensável para quem na Igreja exerce um ministério de autoridade: desaparecer para que Cristo permaneça", ou seja, apelou para todos tornarem-se "pequeno para que Ele seja conhecido e glorificado, gastar-se completamente para que ninguém perca a oportunidade de conhece-lo e amá-lo".

"Que Deus me conceda esta graça, hoje e sempre, com a ajuda da terna intercessão de Maria, Mãe da Igreja", apelou Prevost.

Por fim, Leão XIV homenageou o apóstolo São Pedro, considerado o primeiro papa e discípulo de Jesus, e pediu sua bênção durante seu pontificado, lembrando do Evangelho de Mateus, que narra a escolha de Cristo do primeiro pontífice.

"Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha Igreja e os poderes do inferno não prevalecerão sobre ela", diz um dos trechos do Evangelho cantados em italiano.

Durante a cerimônia, a primeira e a segunda leituras da missa "Pro ecclesia" foram feitas em inglês e espanhol, as duas principais línguas faladas pelo pontífice poliglota, nascido nos Estados Unidos e missionário de longa data no Peru. O coral foi regido pelo brasileiro Marcos Pavan. (com Ansa)