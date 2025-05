NÃO HABEMUS PAPA!

Cardeais não chegaram a um consenso na tarde desta quarta; próxima votação acontecerá nessa quinta-feira

Publicado em 07/05/2025 às 16:11

Alterado em 07/05/2025 às 17:37

Os 133 cardeais reunidos no conclave na Capela Sistina, no Vaticano, não conseguiram escolher o sucessor do papa Francisco, cuja morte ocorreu no último dia 21 de abril, na primeira votação, realizada nesta quarta-feira (7).

A fumaça preta se ergueu da chaminé da Capela Sistina, onde ocorre a reunião secreta dos religiosos, às 16h (horário de Brasília), indicando que nenhum participante obteve a maioria de dois terços dos votos necessária para eleger o novo pontífice, ou seja, 89.

O resultado produzido pela queima dos votos dos cardeais foi recebido pelo público presente na Praça São Pedro com decepção, tendo em vista que os fiéis esperavam uma fumaça branca e os sinos para celebrar a escolha do novo papa.

Com o término da primeira votação, os cardeais seguem confinados na Casa Santa Marta, e o conclave para eleger o sucessor de Jorge Bergoglio continua nesta quinta-feira (8), com duas votações pela manhã e outras duas à tarde, ou até que um dos participantes obtenha o quórum necessário para ser escolhido o novo líder da Igreja Católica Romana.

O conclave ocorre após a morte do argentino, de 88 anos, em decorrência de um AVC seguido de uma parada cardiocirculatória, depois de uma longa batalha contra uma pneumonia bilateral. (com Ansa)