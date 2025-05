Credit Suisse se declara culpado de crimes fiscais e pagará mais de US$ 510 milhões por fraude

...

O Credit Suisse se declarou culpado e foi condenado nesta segunda-feira por conspirar para esconder mais de US$ 4 bilhões da Receita Federal americana em pelo menos 475 contas offshore. A confissão de culpa da corporação suíça é o resultado de uma investigação de anos realizada pelas autoridades policiais dos EUA para descobrir fraudes e abusos financeiros.

De acordo com a declaração de culpa, o banco pagará um total de US$ 510.608.909 em penalidades, restituições, confiscos e multas. O Credit Suisse também firmou um acordo de não acusação com a Divisão de Impostos do Departamento de Justiça e com a Procuradoria dos EUA para o Distrito Leste da Virgínia em relação às contas de americanos registradas no Credit Suisse de Cingapura.

De janeiro de 2010 até aproximadamente julho de 2021, o banco suíço, que tinha clientes individuais de patrimônio líquido ultra-alto e alto em todo o mundo, conspirou com funcionários e clientes dos EUA para ajudar intencionalmente pessoas a ocultar sua propriedade e controle de ativos e fundos mantidos no banco.

Entre 2014 e junho de 2023, o Credit Suisse de Cingapura manteve contas não declaradas para pessoas dos EUA, com ativos totais avaliados em mais de US$ 2 bilhões.

Em 2023, na pós-fusão do UBS Cingapura e do Credit Suisse Cingapura, o UBS tomou conhecimento de contas mantidas no Credit Suisse que pareciam ser não declaradas nos EUA e as congelou, além de divulgar voluntariamente informações ao Departamento de Justiça.