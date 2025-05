Cardeais discutem guerras, migrantes e apoio a novo papa

Conclave para eleger sucessor de Francisco começará dia 7

Publicado em 05/05/2025 às 20:29

A 11a e penúltima congregação geral de cardeais foi realizada na tarde desta segunda-feira (5), no Vaticano, e abordou diversas temas, incluindo a crise migratória, as guerras e o apoio ao sucessor do papa Francisco.

A informação foi confirmada em coletiva de imprensa pelo diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni, que confirmou a presença de 170 cardeais, incluindo 132 eleitores, e cerca de 20 discursos.

Segundo ele, os cardeais discutiram "etnicidade na Igreja e na sociedade", a crise migratória, "os migrantes como um dom, mas também o pedido de apoio à fé dessas pessoas durante suas migrações".

Eles falaram "sobre conflitos, sobre o problema das guerras em alguns continentes, também com base na origem de alguns cardeais que se manifestaram".

Bruni revelou ainda que os religiosos abordaram novamente o "Sínodo e a eclesiologia de comunhão, sobre o compromisso e a responsabilidade de todos os cardeais em apoiar o novo papa". "Falamos sobre um papa pastor, com uma perspectiva que vai além da Igreja Católica, especialmente em um mundo onde todos estão mais próximos, portanto, voltados para o diálogo e a construção de relações com diferentes universos culturais e religiosos. E depois conversamos sobre o desafio das seitas em algumas regiões do mundo", acrescentou.

A 12ª sessão da reunião de cardeais será realizada nesta terça-feira (6) de manhã, às 9h (horário local). Depois disso, "nenhuma outra congregação está planejada no momento", concluiu o porta-voz do Vaticano.

O conclave para eleger o próximo líder da Igreja Católica Romana começará no próximo dia 7 de maio, na Capela Sistina, no Vaticano. (com Ansa)