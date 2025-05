Conclave: Cardeal Zuppi terá torcida de religiosos aposentados

Italiano mora em casa de repouso para ex-párocos em Bolonha

Publicado em 05/05/2025 às 07:57

Alterado em 05/05/2025 às 07:57

Apoiadores de Zuppi são os ex-padres que vivem com ele na Casa del Clero, em Bolonha Foto: Ansa

Entre carinho, estima, um pouco de solicitude e muitas orações, em vista do conclave, o cardeal italiano Matteo Maria Zuppi conta em Bolonha com um grupo de apoiadores especiais e de longa data: religiosos nascidos sob os papados de Pio XI (1922-1939) e Pio XII (1939-1958).

O grupo de apoiadores do religioso são os ex-padres que vivem com ele na Casa del Clero, na Via Barberia, onde o arcebispo escolheu morar quando o papa Francisco o promoveu para liderar a Igreja Católica de Bolonha, há 10 anos.

"Se eu o visse olhando daquela janela para a Praça São Pedro como o novo papa, ficaria feliz porque sabemos que tipo de pessoa ele é, mas também triste porque não o teremos mais aqui conosco", confidencia dom Franco, que tem um quarto no mesmo andar que Zuppi na casa de repouso.

"Quem entra como Papa, sai como cardeal. Devo dizer que já vi muitos conclaves, mas nunca tivemos sucesso", acrescentou o idoso com bom humor.

O edifício localizado no centro histórico de Bolonha é um alojamento para padres aposentados e religiosos idosos. Entre os 26 que vivem no espaço, muitos deles estão doentes ou precisam de auxílio de cadeira de rodas. Os ex-párocos afirmam que veem Zuppi muito pouco durante o dia.

"Ele trabalha muito e é bastante ocupado. Geralmente, ele acorda bem cedo, sai antes das 6h e muitas vezes de bicicleta, e volta tarde, depois das 23h. Zuppi é um membro da família. Ele se sente bem aqui e está em casa com seus padres, posso dizer que este lugar é como um refúgio para ele. Quando pode, ele almoça conosco aos domingos", revelou um pároco aposentado.

No último domingo, quando Zuppi voltou de Roma após o funeral de Francisco, o religioso almoçou com seus amigos idosos no refeitório da casa de repouso. Um deles confidenciou que o cardeal estava "calmo e interessado nas opiniões" de todos.

"Ele chega e traz toda sua energia, animando o ambiente", declarou dom Sandro, enquanto dom Gianluigi Nuvoli brincou ao afirmar que Zuppi "fala muito e come pouco".

Os idosos da Casa del Clero seguiram rasgando elogios ao ilustre morador do edifício. Um dos religiosos afirmaram que "ficaria muito feliz" se Zuppi se tornasse o novo líder da Igreja Católica.

"Ele tem qualidades notáveis para ser um papa: uma grande facilidade em se comunicar e se relacionar com as pessoas, tem muita serenidade e simplicidade na sua liberdade", avaliou Franco.

Dom Silvano, por outro lado, é daqueles que dormem pouco e normalmente pela manhã, às 5h45, já está sentado em frente à escada, no hall do edifício, pronto para o café da manhã.

"Vejo o cardeal Zuppi descer, ele vem até mim, me abraça e vai embora. Tenho certeza de que ele vai conseguir muitos votos no conclave. E se isso acontecer, terei um papa como amigo", disse.