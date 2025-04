Dossiê: A batalha dos EUA com a China por uma ilha paradisíaca nas profundezas do Pacífico

Outrora o local de ferozes batalhas da Segunda Guerra Mundial, Palau está novamente no epicentro de uma disputa geoestratégica. Os Estados Unidos estão construindo estações de radar no local, enquanto indivíduos e grupos ligados à China travam uma intensa campanha de influência com dinheiro e terras

Publicado em 30/04/2025 às 09:36

Por Pete McKenzie e Hollie Adams - As águas azuis brilhantes, a folhagem espessa e a atmosfera bucólica neste arquipélago aparentemente idílico nas profundezas do Oceano Pacífico desmentem o papel fundamental que agora desempenha em uma luta geopolítica titânica.



Palau, onde os confrontos brutais da Segunda Guerra Mundial se desenrolaram, está novamente na linha de frente enquanto a China e os Estados Unidos e seus aliados preparam suas forças em uma disputa cada vez maior pelo controle da região da Ásia-Pacífico.



A nação insular democrática de apenas 17 mil habitantes abriga pistas de pouso controladas pelos americanos e instalações de radar a serem concluídas em breve que os militares dos EUA descrevem como "críticas" para monitorar vastas áreas de água e espaço aéreo. É também uma peça-chave da Segunda Cadeia de Ilhas, uma série de ilhotas estrategicamente localizadas que os Estados Unidos estão fortificando em um esforço para negar o acesso da China ao Pacífico Ocidental.

Agora, esse valor estratégico descomunal fez de Palau o alvo de uma campanha de influência coordenada por indivíduos com laços com o governo chinês, de acordo com relatórios de inteligência, arquivos policiais, registros judiciais e registros de terras revisados pela Reuters, bem como entrevistas com mais de 20 diplomatas e policiais locais.



Ao mesmo tempo, a outrora sonolenta nação insular foi transformada em um centro de atividades ilegais, repleta de contrabando de drogas, operações de jogos de azar online, lavagem de dinheiro e prostituição supostamente ligadas a indivíduos e sindicatos chineses. Essa atividade trouxe consigo um assassinato horrível – incluindo o transporte de um cadáver em uma mala – e um sequestro bem orquestrado cujo alvo se acredita estar em uma prisão chinesa depois de ter sido contrabandeado à força para fora de Palau de barco.

Alguns desses indivíduos chineses cultivaram laços estreitos com figuras políticas importantes em Palau, fazendo "doações" para alguns deles, de acordo com dois relatórios de inteligência distribuídos às autoridades de Palau pela embaixada local dos EUA. Esses indivíduos também supostamente facilitaram reuniões entre autoridades chinesas e políticos de Palau. Em um caso, uma autoridade chinesa associada ao Departamento de Trabalho da Frente Unida, o órgão que supervisiona as atividades de influência estrangeira de Pequim, reuniu-se com o atual vice-presidente de Palau, de acordo com um relatório de inteligência dos EUA.

O vice-presidente, Raynold Oilouch, não respondeu a perguntas sobre a suposta reunião.

Um esforço também parece estar em andamento para bloquear a expansão das instalações militares dos EUA em Palau, que incluem estações de radar e pistas de pouso construídas para atender aeronaves militares. Uma revisão dos registros de terras pela Reuters revela que empresários chineses e empresas ligadas à China arrendaram terras com vista ou adjacentes a algumas dessas instalações militares americanas.



Joel Ehrendreich, embaixador dos EUA em Palau, diz que a China está usando as mesmas táticas em Palau que implantou em outras partes do Pacífico. Sentado em um escritório repleto de memorabilia de beisebol e esculturas de dugongos em Palau, um mamífero marinho gordinho, ele adverte que Pequim está usando o crime organizado para se infiltrar em Palau, comprar o apoio de líderes políticos e estabelecer uma posição na ilha.

'É ilegal que estrangeiros façam doações políticas, mas a única evidência que meu escritório recebeu é por meio de fontes anônimas ... Todo mundo sabe que os estrangeiros dão dinheiro, mas sem evidências nossas mãos estão atadas.'

Tamara Hutzler, promotora anticorrupção de Palau

"Vimos o manual repetidamente em toda a região e tem sido muito eficaz", disse Ehrendreich em uma entrevista. "Entre com investimentos predatórios, funcionários corruptos por meio da captura da elite e tente desestabilizar a sociedade por meio do tráfico de drogas e de pessoas e outros crimes. E é fácil de fazer quando você vai um por um por esses pequenos países que você pode dominar. As alegações de que a China está minando a estabilidade de Palau ou interferindo em suas eleições são absurdas, rebuscadas, caluniosas e completamente fabricadas", disse um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China em resposta a perguntas da Reuters.

"Quem está construindo bases militares em Palau? Quem quer transformar Palau em um posto militar estratégico?" acrescentou o porta-voz. "Pedimos ao lado dos EUA que pare de difamar e caluniar a China ... e pare de provocar problemas na região."



A ilha, que está geograficamente mais próxima da China do que qualquer outra nação insular do Pacífico, também é um dos poucos países que ainda reconhecem formalmente Taiwan. A China passou décadas persuadindo com sucesso os países a não reconhecerem Taiwan, governada democraticamente, que Pequim vê como parte da China.

Questionado sobre o relacionamento de Palau com Taipei, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China pediu aos países que "ainda mantêm as chamadas 'relações diplomáticas' com a região de Taiwan que não sejam cegamente arrogantes e teimosos".



Surangel Whipps Jr., presidente de Palau, não respondeu às perguntas para esta história. Falando em um think tank em Sydney no início deste mês, ele abordou a questão do crime na ilha: "Drogas, tráfico de pessoas, todos esses tipos de atividades têm uma maneira de minar a estrutura política", disse. "Golpes online ou jogos que acontecem acabam influenciando políticos e coisas que acontecem em Palau."



INFLUÊNCIA POLÍTICA

Uma teia emaranhada de esforços de influência chinesa e atividades ilícitas emerge dos relatórios de inteligência dos EUA e outros documentos revisados pela Reuters, e de entrevistas com autoridades policiais locais.

Veja Hokkons Baules, o presidente do Senado de Palau, que tem sido um dos defensores mais vociferantes da ilha para a China. Sob sua liderança, o Senado aprovou resoluções criticando a atividade militar dos EUA em Palau, enquanto ele defendeu pessoalmente a expansão dos laços com a China.

"Queremos ir com a China, porque precisamos de muita ajuda com infraestrutura", disse Baules à Reuters. Ele acrescentou que Palau deveria abandonar o reconhecimento de Taiwan.



Ao mesmo tempo, Baules supostamente construiu relacionamentos com investidores chineses, incluindo um homem chamado Sun Maojin, que dirige uma empresa de tecnologia que lista centros de pesquisa e universidades estatais na China como parceiros em seu site. Em novembro de 2023, Sun voou para a ilha com vários associados e US$ 119.000 em dinheiro, de acordo com registros de voo, fotos analisadas pela Reuters e três policiais de Palau. Quando Sun foi questionado por funcionários da alfândega por não divulgar o dinheiro, Baules ligou para um funcionário da alfândega para pedir sua libertação, de acordo com os funcionários.



"Esses caras são meus amigos", disse Baules, e acrescentou que eles estavam em Palau para arrendar terras. As autoridades disseram que Sun foi libertado após pagar uma multa. O Tribunal de Terras de Palau não tem registros de uma transação entre Baules e Sun.



Baules disse que não se lembra do incidente. Sun não respondeu às perguntas enviadas à sua empresa.

Baules se declarou culpado de tráfico de heroína em 1989. Registros corporativos vistos pela Reuters mostram que sua família opera um negócio local chamado Fuji Restaurant, que as autoridades de Palau vincularam à atividade criminosa chinesa. A família alugou um espaço no prédio entre 2018 e 2020 para bordéis chineses disfarçados de casas de massagem, de acordo com documentos legais relacionados a outro caso apresentado pelo escritório anticorrupção de Palau.

Nenhum membro da família Baules enfrenta acusações nesse caso. Baules insistiu que os bordéis eram casas de massagem. "Não é da minha conta, é da conta deles", disse ele sobre os empresários chineses para os quais sua família alugou o espaço.



O endereço do Fuji Restaurant também estava em um pacote de metanfetamina que foi interceptado no aeroporto de Manila no ano passado, de acordo com relatos da imprensa local nas Filipinas. Os relatórios afirmavam que o destinatário pretendido era um chinês em Palau. Com base em uma estimativa das autoridades policiais de Palau, o estoque tinha um valor de rua de pelo menos US $ 83.000. Nenhuma acusação foi apresentada no caso.



Baules rejeitou as acusações, dizendo à Reuters que foi alvo de uma campanha de difamação com o objetivo de arruinar seu nome.



O líder do Senado também tem laços com figuras chinesas proeminentes na ilha, incluindo Hunter Tian, presidente da Associação Chinesa Ultramarina de Palau, que promove os interesses dos residentes chineses na ilha. Baules arrendou terras para Tian para um hotel administrado por Tian, mostram os registros do tribunal de terras.



Em 2023, Tian participou de cursos de treinamento em Pequim e Nanjing organizados pelo governo chinês para líderes chineses no exterior, de acordo com material promocional de três grupos da diáspora chinesa pró-Pequim. O curso em Pequim foi ministrado por um grupo sob a autoridade do Departamento de Trabalho da Frente Unida, o órgão que supervisiona os esforços de influência estrangeira da China, de acordo com o material. O curso em Nanjing contou com a participação de funcionários da Frente Unida.

Tian não respondeu às perguntas enviadas a um advogado que fez trabalho jurídico para ele. Baules descreveu Tian como "um cara legal". As autoridades "não abriram nenhum processo contra ele", disse Baules.



Os relatórios de inteligência dos EUA, um de setembro passado e outro de novembro, também afirmam que empresários chineses deram dezenas de milhares de dólares em dinheiro a políticos antes das eleições do ano passado em Palau. De acordo com um dos relatórios, Wang Yubin, um cidadão chinês que é secretário da Associação Chinesa Ultramarina de Palau, concordou em doar US $ 20.000 para Thomas Remengesau Jr, um ex-presidente que busca outro mandato, e doou US $ 10.000 para Oilouch, que estava concorrendo para ser vice-presidente. Remengesau perdeu sua corrida. Oilouch venceu e agora é vice-presidente de Palau.



Wang não respondeu às perguntas para esta história.

Os relatórios de inteligência descrevem as doações como financiamento de campanha "ilegal" ou "ilícito". Tamara Hutzler, promotora anticorrupção do país, disse que doações políticas de estrangeiros são ilegais em Palau.



"A única evidência que meu escritório recebeu é por meio de fontes anônimas", disse ela. "Todo mundo sabe que os estrangeiros dão dinheiro, mas sem evidências nossas mãos estão atadas."



"A corrupção é simplesmente generalizada", acrescentou Hutzler. É difícil de combater, disse ela, em parte porque a aplicação da lei carece de recursos.



Oilouch disse à Reuters que "nunca recebeu um centavo" de um estrangeiro por suas campanhas políticas. Como advogado, disse ele, representou clientes estrangeiros, mas como vice-presidente estava "se afastando ativamente" de todos os casos.



Remengesau disse que as acusações de que recebeu doações de empresários chineses eram "ridículas". As pessoas em Palau, disse ele, "sabem que não misturo governo com negócios".



A família de pelo menos um político importante se beneficiou do investimento americano em Palau. Uma empresa registrada em nome do pai de Surangel Whipps Jr., presidente da Palau, recebeu pelo menos 41 contratos do Departamento de Defesa no valor de aproximadamente US $ 6 milhões, em grande parte relacionados a serviços de construção, de acordo com uma revisão da Reuters de um banco de dados federal. Isso torna a empresa uma das maiores beneficiárias comerciais de Palauan de contratos nos EUA.



Remengesau, que é cunhado de Whipps e concorreu contra ele para a presidência no ano passado, disse que situações de "conflito de interesses" devem ser evitadas.



Whipps não respondeu a perguntas sobre os contratos. Ehrendreich, o embaixador dos EUA, disse que "dado o pequeno tamanho de Palau e o papel significativo dos negócios da família Whipps neste país, a contratação e a aquisição com eles são inevitáveis".

INFLUÊNCIA AMERICANA

Palau parece ter sido transplantado dos Estados Unidos, que administraram as cerca de 300 ilhotas do país por meio século depois de capturá-las do Japão na Segunda Guerra Mundial. A ex-colônia conquistou a independência em 1994, mas permanece profundamente ligada e dependente dos EUA. Muitos moradores falam com sotaque americano depois de terem passado anos trabalhando nos EUA - ou no "continente", como muitos palauenses se referem a ele.



Os palauenses podem trabalhar sem visto nos EUA devido a um tratado chamado Pacto de Livre Associação. Acordos semelhantes ligam os estados insulares da Micronésia e das Ilhas Marshall aos EUA. Juntos, os pactos dão a Washington a responsabilidade de defender esses territórios e financiar grande parte de seus governos. Em troca, os EUA obtêm acesso militar exclusivo a vastas áreas do Pacífico.



As conexões com a América são particularmente ressonantes nas ilhas de Peleliu e Angaur, no sul de Palau. As duas ilhas foram locais de sangrentas batalhas da Segunda Guerra Mundial, nas quais mais de 12 mil soldados americanos foram mortos ou feridos enquanto tentavam deslocar as tropas japonesas. Espalhados pela selva, os restos enegrecidos e enferrujados de tanques e fortificações japonesas ainda podem ser vistos atualmente.



Muitos dos cerca de 100 residentes de Angaur têm parentes servindo nas forças armadas americanas. A lei dos EUA permite que cidadãos de Palau e duas outras ex-colônias no Pacífico se aliem com americanos. Em um aceno para esse relacionamento, os moradores apelidaram sua ilha de "Estados Unidos de Angaur".

Em 2017, os militares dos EUA anunciaram planos para construir instalações de radar em Angaur e outras ilhas de Palau. Mais tarde, começou a reconstruir várias pistas de pouso. As instalações permitirão que os EUA dispersem suas forças em antecipação a um ataque da China a centros estratégicos americanos como Guam e monitorem o tráfego aéreo na região sem amarrar navios ou aeronaves para fazê-lo.



Logo, Angaur começou a atrair a atenção de entidades chinesas. Vários meios de comunicação informaram que, em 2019, Wan Kuok Koi, ex-líder da poderosa tríade chinesa chamada 14K, visitou Palau com o objetivo de arrendar terras em Angaur e abrir um cassino lá.



Os estrangeiros não podem comprar terras em Palau, mas podem alugá-las por períodos de décadas.

Em 2020, o Tesouro dos EUA identificou Wan, conhecido como Broken Tooth, como líder da tríade e o sancionou por liderar uma entidade envolvida em "corrupção". O aviso de sanções alegava que ele era membro da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês, um órgão consultivo amplamente cerimonial do parlamento da China. Uma foto publicada na mídia local mostra Broken Tooth se reunindo com Remengesau, que era presidente de Palau na época.

Remengesau disse que não estava ciente da identidade de Broken Tooth durante a reunião. "Você não sabe quem são essas pessoas, mas precisa ser educado e dar a elas a hora do dia", disse ele.

Os esforços de Broken Tooth foram frustrados quando as autoridades de Palau souberam que ele era um líder da tríade, de acordo com Remengesau. O ex-chefe da tríade não respondeu às perguntas enviadas a um advogado que o representou em casos criminais.

Os moradores de Angaur entrevistados este mês disseram que nenhum cidadão chinês conseguiu adquirir terras lá. "Isso nunca aconteceria", disse Erik Vereen, um legislador de Angaur. "Não há terra para ser arrendada."

Os registros do tribunal, no entanto, mostram que os chineses arrendaram grandes áreas de terras de propriedade comunal em Angaur.



Tian, o presidente da Associação Chinesa Ultramarina, adquiriu cerca de 280.000 metros quadrados de terra em Angaur, incluindo um grande terreno adjacente à pista de pouso da ilha. Os EUA posteriormente anunciaram planos para desenvolver uma estação de radar ao lado da pista de pouso.



Outro conjunto de documentos de registro de terras mostra que um investidor chamado Zhuang Cizhong arrendou mais 380 mil metros quadrados de terra perto da pista de pouso. Zhuang adquiriu o terreno depois que os EUA anunciaram seus planos de desenvolvimento.



Juntas, as participações de Tian e Zhuang equivalem a cerca de 8% da massa terrestre de Angaur. Nenhum dos dois parece ter desenvolvido a terra. Quando informado sobre os arrendamentos, o legislador de Angaur, Vereen, disse que se sentia "cem por cento traído".



A Reuters não conseguiu entrar em contato com Zhuang.

Registros de arrendamento e entrevistas com reguladores ambientais também revelam que uma empresa ligada ao Prince Group, um conglomerado sino-cambojano, adquiriu uma ilhota perto de uma nova estação de monitoramento costeiro dos EUA na região de Kayangel, em Palauan. Registros de arrendamento e uma visita à agência de notícias da Reuters revelaram que outra empresa ligada ao Prince Group também está desenvolvendo um terreno perto do aeroporto de Palau, que os EUA usam para exercícios militares.



Os registros corporativos mostram que o agente local em Palau para uma dessas empresas é Rose Wang. Ela é ex-vice-presidente da Associação Chinesa Ultramarina de Palau, de acordo com um dos relatórios de inteligência dos EUA. Em 2019, de acordo com as redes sociais da associação, Wang estava entre os proeminentes representantes chineses da diáspora para participar das celebrações no Grande Salão do Povo de Pequim para celebrar o 70º aniversário da fundação da República Popular da China.

Wang e o Prince Group não responderam às perguntas para esta história.



Algumas das empresas ligadas ao Prince Group em Palau foram sinalizadas pela primeira vez em um relatório recente da Pacific Economics, uma consultoria americana que estudou o investimento estrangeiro em Palau.

Ehrendreich, o embaixador dos EUA, disse que os arrendamentos eram quase certamente estratégicos. "Ao redor, existem vários lotes de terra que agora estão sendo arrendados a interesses chineses", disse ele sobre Angaur. "Não acho que seja coincidência que esteja fisicamente perto de nossos projetos."

A tática de arrendamento de terras, disse ele, era "como eles talvez consigam ficar de olho no que estamos tentando fazer aqui".



O Ministério das Relações Exteriores da China não respondeu a perguntas específicas sobre os arrendamentos de terras.



CORPO EM UMA MALA DE VIAGEM

Desde 2019, centenas de estrangeiros da China e do Sudeste Asiático viajaram para Palau para trabalhar em centros de jogos de azar e golpes online.



Apesar das apreensões regulares da polícia de Palau, os centros continuaram a prosperar. Ao mesmo tempo, houve um boom no tráfico de metanfetaminas e crimes violentos.

No final de uma noite de fevereiro de 2023, um Mazda preto parou em Koror, a principal cidade, de acordo com relatos da mídia local e um policial que descreveu imagens de CCTV do incidente. Dois homens saíram e prenderam um expatriado chinês chamado Chen Liyan. Eles colocaram Chen em seu carro e dirigiram até uma marina repleta de barcos particulares nos arredores da cidade. Eles estacionaram ao lado de um navio de pesca, que mais tarde se dirigiu para o mar.



O governo de Palau soube mais tarde que a China havia emitido um mandado de prisão para Chen, disse um oficial da lei local à Reuters. De acordo com relatos da mídia chinesa, a polícia acusou Chen, um ex-funcionário de uma aldeia chinesa, de supervisionar gangues criminosas organizadas. Os relatórios disseram que a China ofereceu uma recompensa de cerca de US$ 68 mil por Chen. O funcionário disse à Reuters que a China os informou que Chen estava preso na província chinesa de Jiangxi.



O desaparecimento de Chen ainda está sob investigação em Palau. Seu sequestro é um dos vários incidentes recentes que assustaram os habitantes locais.

Em 2023, um chinês chamado Fang Ye desapareceu do território americano de Saipan, no Pacífico, onde os promotores o acusaram de contrabando de metanfetamina. Vários meses depois, de acordo com os arquivos da polícia de Palau vistos pela Reuters, Fang apareceu em Palau, onde ocupou um quarto no andar de cima de um prédio de apartamentos no centro de Koror.



Lá, Fang conheceu Li Peng, um capitão de barco chinês e residente de longa data em Palauan. Uma inquilina do quarto abaixo disse mais tarde à polícia que ouviu ruídos "como uma bola de boliche rolando pelo chão", que continuaram por pelo menos 40 minutos.



Em imagens de CCTV daquela noite analisadas pela Reuters, três homens - que os investigadores identificaram como Fang e dois associados - podem ser vistos carregando uma mala para um carro. No dia seguinte, pelo menos dois dos homens dirigiram para o deserto de Palau com a mala.

Um local de Palau avistou os homens e os denunciou à polícia - que mais tarde descobriu a mala com o cadáver do capitão do barco Li, que havia sido incendiado.



De acordo com um briefing escrito preparado para o presidente de Palau, que a Reuters revisou, o assassinato foi motivado por uma disputa sobre uma rota de contrabando de drogas entre Saipan e Guam.

Fang foi preso e aceitou um acordo judicial no qual não contestou a acusação de homicídio culposo. Desde então, ele foi extraditado de volta para Saipan, onde se declarou culpado de tráfico de metanfetamina.



A Reuters não conseguiu entrar em contato com Fang ou um representante legal.



As autoridades de Palau tomaram algumas medidas nos últimos meses para combater o crime organizado chinês. Em dezembro, o presidente Whipps autorizou seu conselheiro de segurança nacional a examinar os pedidos e renovações de vistos. O conselheiro posteriormente barrou pelo menos 91 pessoas do país, de acordo com uma revisão das listas do governo de pessoas proibidas.

"Quer o crime organizado seja sancionado pelo governo ou apenas esses indivíduos, precisamos trabalhar juntos para detê-los", disse Whipps sobre o problema do crime no país durante sua recente visita a Sydney.



"Sabemos que a China tem um objetivo, que é renunciar a Taiwan. Mas esperamos que eles entendam que essa decisão é uma decisão soberana e nenhum país nos diz com quem devemos ser amigos."

Ehrendreich elogiou a repressão de Palau como evidência de "um novo nível" da disposição e capacidade da ilha "para começar a lidar com o problema do crime organizado chinês".



O boom do crime, no entanto, assustou os moradores que se perguntam se as medidas mais recentes serão eficazes. Alguns também se preocupam em ficar presos entre as duas superpotências.



"A presença militar dos EUA em Palau é uma coisa boa", disse Vereen, o legislador estadual, que trabalha como operador de barco na instalação de radar em Angaur. Mas, acrescentou, os palauenses ainda se lembram da Segunda Guerra Mundial como podem ser arrastados para um conflito feroz.



"Tememos ter pintado um grande alvo em nossa ilha", disse ele.

Reportagem de Pete McKenzie. Reportagem adicional da redação de Pequim. Fotos e vídeo de Hollie Adams. Edição de vídeo por Zachary Goelman, Francesca Lynagh, Holly Murtha e Mía Womersley. Gráficos de Jitesh Chowdhury e Vijdan Mohammad Kawoosa. Design de Catherine Tai. Editado por Peter Hirschberg.