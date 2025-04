Carney almeja papel de liderança global contra Trump após vitória nas eleições no Canadá

...

Publicado em 29/04/2025 às 07:53

Alterado em 29/04/2025 às 07:53

O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, participa de um evento na sede do Partido Liberal em Ottawa, no dia da eleição Foto: Reuters/Jennifer Gauthier

O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, completou uma vitória de virada para os governistas liberais na eleição dessa segunda-feira (28), posicionando-se para um papel global como defensor do multilateralismo contra as políticas mais protecionistas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.



A primeira pessoa a liderar dois bancos centrais do G7 tem experiência para ganhar credibilidade internacional imediata, dizem especialistas. As palavras duras de Carney para Trump durante a campanha foram observadas de perto em outras partes do mundo.

"O Canadá está pronto para assumir um papel de liderança na construção de uma coalizão de países com ideias semelhantes que compartilham nossos valores", disse Carney em 3 de abril em Ottawa.

"Acreditamos na cooperação internacional. Acreditamos na troca livre e aberta de bens, serviços e ideias. E se os Estados Unidos não quiserem mais liderar, o Canadá o fará."



Os liberais de Carney venceram os conservadores, liderados por Pierre Poilievre, cujo slogan "Canadá primeiro" e às vezes estilo amargo evocou comparações com Trump que podem ter lhe custado a eleição.

Os conservadores mantiveram durante meses uma ampla vantagem nas pesquisas que evaporaram depois que Trump impôs tarifas ao Canadá e ameaçou anexar o país. Os canadenses estão evitando produtos e viagens dos EUA em resposta.

Embora Carney continue sendo primeiro-ministro, seus liberais parecem ganhar apenas uma minoria de assentos na Câmara dos Comuns, tornando o governo mais frágil e dependente de partidos menores para permanecer no poder.



A Austrália realiza uma eleição em 3 de maio, e os principais partidos observaram de perto o aumento das pesquisas em direção a Carney, disseram estrategistas políticos australianos. Como no Canadá, a preocupação dos eleitores com as consequências globais das políticas de Trump inclinou o apoio para o Partido Trabalhista de centro-esquerda.



O ex-diplomata canadense Colin Robertson, que conheceu Carney quando ele trabalhou no Ministério das Finanças, disse que Carney é o primeiro-ministro mais bem equipado do Canadá desde a década de 1960, dada sua experiência liderando o Banco da Inglaterra e o Banco do Canadá.



"Ele entra extremamente bem preparado, com uma excelente agenda, e as pessoas vão atender sua ligação e olhar para ele porque seus desafios são econômicos agora", disse ele.



Carney provavelmente começará expandindo o comércio canadense com a Europa, Austrália e democracias asiáticas como o Japão, disse Robertson, atenuando alguns dos danos econômicos das tarifas recém-impostas pelos EUA sobre carros, aço e alumínio.



'CORDA BAMBA DIFÍCIL'

Espera-se que fortalecer a economia do Canadá seja a prioridade imediata de Carney, inclusive avançando em projetos de infraestrutura para tornar o país menos dependente dos Estados Unidos, que compram 90% das exportações de petróleo do Canadá.



Liderando a menor nação do G7, Carney precisará reunir sua coalizão global "sem agitar uma bandeira vermelha gigante na frente de Donald Trump", disse Roland Paris, ex-assessor do ex-primeiro-ministro Justin Trudeau e agora professor de assuntos internacionais na Universidade de Ottawa.



"Será uma corda bamba difícil ou um ato de equilíbrio para ele", disse Paris. "Ele e o Canadá têm interesse em coordenar com outros países com ideias semelhantes, mas sem necessariamente estabelecer o Canadá como organizador de uma oposição. Por que transformar o Canadá nesse tipo de alvo?"

Paris disse que o comportamento calmo e a experiência financeira de Carney podem provocar uma resposta mais construtiva de Trump do que o presidente dirigiu a Trudeau, a quem ele menosprezou como "governador".



Robertson, consultor sênior do think tank Canadian Global Affairs Institute, espera que Carney tente trabalhar em colaboração com Trump, possivelmente já na Cúpula de Líderes do G7, em junho, em Alberta, onde ele previu que Carney pode organizar uma reunião comercial com Trump e a presidente mexicana Claudia Sheinbaum.



Carney prometeu acelerar os gastos militares e reduzir a dependência dos EUA para compras de defesa, e trabalhar com o fundo de defesa proposto pela União Europeia de 800 bilhões de euros.



Carney, no entanto, não deve reunir a influência da ex-chanceler alemã Angela Merkel ou do presidente francês Emmanuel Macron, disse Chris Hernandez-Roy, vice-diretor do programa das Américas do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, com sede em Washington.



"A erosão da posição do Canadá no mundo o impedirá de ser um verdadeiro líder do mundo ocidental", disse ele, observando o subfinanciamento militar do país e a economia estagnada.



O Canadá ocupa a presidência do G7 este ano, o que aumenta a plataforma de Carney, no entanto.



TRUMP 'BOLA DE DEMOLIÇÃO'

A vitória de Carney, embora animadora para outros políticos globais de centro-esquerda, provavelmente não fornecerá um modelo para outros replicarem, porque as reflexões de Trump sobre a anexação do vizinho Canadá o tornaram uma ameaça existencial única, disse Robertson.



Mas na eleição da Austrália, analistas disseram que a antipatia dos eleitores por Trump está prejudicando o líder da oposição de centro-direita Peter Dutton, que até o mês passado estava em uma disputa acirrada.



A maioria das pesquisas agora mostra o rival trabalhista vencendo por pouco ou formando um governo minoritário com o apoio de independentes.



"Trump tem sido uma bola de demolição através da coalizão conservadora aqui e de forma mais ampla em todo o mundo. Ele realmente desferiu um golpe no movimento conservador pela maneira como conduziu suas políticas em Washington", disse Andrew Carswell, ex-secretário de imprensa do primeiro-ministro liberal conservador Scott Morrison, que perdeu o cargo na eleição australiana anterior.



Na Hungria, também, o líder Viktor Orban, que elogiou Trump, enfrenta a oposição mais forte em anos, à medida que a economia vacila e corre o risco de piorar enquanto a Europa enfrenta a agressiva política comercial de Trump.



O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, cujo Partido Trabalhista Carney endossou em 2023, procurou buscar uma abordagem mais conciliatória com Trump, mas não conseguiu melhorar seus baixos índices favoráveis.



"Se o Partido Trabalhista está procurando restaurar sua posição com o público em geral, uma postura mais dura em relação a Trump pode ajudar nisso. Ele não é um cara popular: as tarifas, a guerra comercial, tudo isso, sua posição sobre a Ucrânia, tudo cai terrivelmente com o público britânico", disse Patrick English, diretor de análise política do instituto de pesquisas YouGov.



"Mas então, do outro lado ... no Canadá, é muito mais simples. Se você é a favor de Donald Trump no Canadá, você é praticamente anticanadense", - concluiu.



A lição que a vitória de Carney fornece pode se aplicar mais aos partidos à direita do que à esquerda, fora dos EUA, disse Richard Johnston, professor aposentado de ciência política da Universidade da Colúmbia Britânica: "Livre-se de qualquer indício de MAGA".