Suspeita de Ciberataque: Apagão geral atinge Portugal, Espanha e França nesta segunda

[Um cozinheiro do restaurante "La Cocinona" trabalha em uma cozinha escura com a ajuda de lanternas de telefone, durante uma queda de energia em Madri, Espanha Foto Reuters/Susana Vera

Um grande apagão afetou a Península Ibérica e parte da França nesta segunda-feira (28), afetando milhões de pessoas.



Ainda não se sabe o que causou a interrupção elétrica, que teve início por volta das 12h50 [07h50 de Brasília], no entanto, autoridades não excluem "um ataque hacker".



"Existe essa possibilidade [de um ataque hacker], mas ainda não foi confirmada", afirmou o ministro português da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, cujo país está completamente no escuro em toda a sua extensão territorial.



Tanto em Portugal, como na Espanha, que teve quase todo o seu território afetado, com exceção das ilhas Canárias e Baleares, há diversos relatos de caos com a interrupção dos serviços telefônico e de internet, dos semáforos nas ruas, forçando os motoristas a redobrarem a atenção para evitar colisões, enquanto metrôs e trens também seguem parados.

Nos aeroportos dos dois países, muitos voos foram cancelados.



O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, anunciou uma reunião com a empresa estatal Red Elétrica, responsável pelo fornecimento de energia no país. Esta, por sua vez, afirmou no X que começou "a restabelecer a eletricidade no norte e no sul do país". No País Basco, a eletricidade retornou após uma hora e meia de interrupção.



Também há casos de apagão em alguns municípios do sul da França, na fronteira com a Espanha, principalmente na região de Occitania, onde a cidade de Perpignan é a mais afetada. As autoridades francesas também confirmaram que as causas do blackout são ainda "indeterminadas".



Em nota, a Comissão Europeia informou que está monitorando a situação a fim de "garantir uma troca regular de informações entre todas as partes interessadas".



"A Comissão está em contato com as autoridades nacionais da Espanha e de Portugal, bem como com a Rede Europeia de Operadores de Sistemas de Transmissão de Eletricidade (Entso-E), para entender a causa e o impacto da situação", diz o comunicado, acrescentando que "como previsto na legislação da União Europeia em vigor [código de rede para emergências e restabelecimento], existem protocolos para restaurar o funcionamento do sistema". (com Ansa)