Conclave para escolher novo papa começará em 7 de maio

Anúncio foi feito após congregação de cardeais no Vaticano

Publicado em 28/04/2025 às 09:49

Alterado em 28/04/2025 às 09:49

Tradicionalmente, a votação para definir o novo líder da Igreja Católica é realizada entre 15 e 20 dias após a morte do papa Foto: Vaticano

Vaticano divulgou nesta segunda-feira (28) que o conclave para escolher o substituto do papa Francisco, que morreu no último dia 21 de abril, terá início no próximo dia 7 de maio.

A data foi divulgada por fontes internas à ANSA, após os cardeais da Igreja Católica se reunirem em congregação pela primeira vez depois do funeral de Jorge Bergoglio, que comoveu o mundo inteiro no último sábado (26).

"Temos a data do conclave, ela será comunicada", afirmou o cardeal italiano Giuseppe Versaldi ao deixar o quinto encontro após a morte do argentino.

Antes do conclave, os cardeais que já chegaram a Roma começaram a se reunir em congregações gerais e assembleias diárias nas quais algumas decisões processuais importantes são tomadas e relações criadas, as quais podem influenciar o resultado da eleição do novo pontífice.

Tradicionalmente, a votação para definir o novo líder da Igreja Católica é realizada entre 15 e 20 dias após a morte do papa. Ou seja, iniciaria entre os dias 5 e 10 de maio. Desta forma, a data escolhida foi dia 7.

A expectativa é de que a escolha ocorra em um período curto, assim como foram os últimos, cuja duração foi de apenas dois dias.

O próximo conclave reunirá 135 cardeais, com menos de 80 anos, na Capela Sistina, embora o número máximo de eleitores é estabelecido em 120 - mas, como no passado, podem ser concedidas exceções.

Do total, 59 são da Europa (incluindo 19 da Itália); 37, das Américas (incluindo 16 da América do Norte, 4 da América Central e 17 da América do Sul); 20, da Ásia; 16, da África; e 3, da Oceania.

Entre eles estão sete cardeais provenientes do Brasil, terceiro país com mais religiosos participantes, atrás apenas da Itália e dos Estados Unidos. (com Ansa)