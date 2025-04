Canadenses votam em eleição dominada por preocupações com Trump

...

Publicado em 28/04/2025 às 09:31

Alterado em 28/04/2025 às 09:31

Os canadenses vão às urnas nesta segunda-feira após uma campanha eleitoral na qual as tarifas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e as reflexões sobre a anexação do Canadá se tornaram a questão central.



As ameaças de Trump desencadearam uma onda de patriotismo que aumentou o apoio ao primeiro-ministro liberal, Mark Carney, um recém-chegado político que anteriormente liderou dois bancos centrais do G7.

Carney fez uma breve pausa em sua campanha, e tanto ele quanto o líder conservador Pierre Poilievre mencionaram a tragédia do recente atropelamento que matou 11 pessoas em seus eventos finais de campanha.



Não ficou claro se o evento de vítimas em massa teria algum impacto na eleição. Duane Bratt, professor de ciência política da Mount Royal University de Calgary, disse que não esperava que isso dissuadisse os eleitores.



Os liberais de Carney tinham uma vantagem de quatro pontos sobre os conservadores de Poilievre em pesquisas separadas da Ipsos e Angus Reid, sugerindo pouco movimento nos últimos dias. A Ipsos nesse domingo fixou os liberais em 42% de apoio e os conservadores em 38%.



Esses resultados provavelmente produziriam um quarto mandato liberal consecutivo, mas Carney pode ganhar apenas uma minoria de assentos na Câmara dos Comuns de 343 cadeiras, deixando-o dependente de partidos menores para governar.



Trump ressurgiu como um fator de campanha na semana passada, declarando que poderia aumentar uma tarifa de 25% sobre os carros fabricados no Canadá porque os EUA não os querem. Ele disse anteriormente que poderia usar a "força econômica" para tornar o Canadá o 51º estado dos EUA.



"Esta é provavelmente a eleição mais importante da minha vida", disse Kelly Saunders, professora de ciência política da Universidade Brandon. "Tudo foi tão ofuscado pelas ameaças vindas dos Estados Unidos."



Carney enfatizou que sua experiência em lidar com questões econômicas o torna o melhor líder para lidar com Trump, enquanto Poilievre aproveitou as preocupações com o custo de vida, o crime e a crise imobiliária.

A pesquisa de sábado de Angus Reid colocou os liberais com 44% de apoio, contra 40% de apoio dos conservadores.

"Provavelmente vou para Carney só porque agora sinto que precisamos de estabilidade", disse Andy Hill, 37, corretor de hipotecas de Vancouver e cofundador do mercado de hipotecas EveryRate. "Estando no sistema bancário inglês e no sistema bancário canadense, ele realmente entende a economia".



Bob Lowe, um pecuarista de 66 anos que mora ao sul de Calgary, disse que já votou nos conservadores. Ele disse que sua principal preocupação é o crescimento econômico do Canadá.



A economia teve uma recuperação incipiente até que os EUA impuseram tarifas.



Carney procurou se distanciar do ex-primeiro-ministro liberal Justin Trudeau, que era profundamente impopular quando disse em janeiro que renunciaria após quase uma década no poder. Os conservadores lideravam as pesquisas por cerca de 20 pontos naquela época.

CONSERVADORES SE CONCENTRAM NA ECONOMIA

Lowe disse que os conservadores se concentraram na economia o tempo todo e que ele acredita que os liberais têm alimentado as ansiedades dos canadenses sobre Trump para ganhar outro mandato.



"Poilievre conseguiu manter o foco na economia e em um Canadá forte, e a campanha de Carney é baseada no medo. É isso em poucas palavras", disse Lowe.



Saunders, no entanto, prevê que os liberais ganharão a maioria dos assentos e diz que seria necessário um "cenário mágico" para os conservadores conseguirem uma vitória. As tensões com os EUA fizeram com que os partidários de dois partidos menores, o Novo Partido Democrático e o Bloco Quebecois, mudassem para os liberais.



Um partido precisa ganhar 172 distritos eleitorais, chamados de assentos, para formar um governo majoritário que não dependa do apoio de partidos menores para permanecer no poder.



Grande parte do apoio conservador está nas áreas rurais, onde há menos assentos.



Carney, que cobriu mais de 20 cidades em sua última semana de campanha, parecia cansado, mas tentou manter sua exuberância em comícios, com a presença de 1.000 a 2.000 pessoas, de acordo com dados do partido. Os comícios de Poilievre foram maiores.



De pé no domingo em frente à Ponte Ambassador, que conecta o centro automotivo canadense de Windsor a Detroit do outro lado da fronteira, Carney apontou para a ponte como um símbolo de paz e cooperação entre os dois países por quase um século.



"Isso mudou, e não fomos nós que fizemos a mudança ... Presidente Trump, o cara ali", disse Carney. "Ele lançou uma guerra comercial que literalmente rompeu a economia global e, no processo, nos traiu."



Os comícios de Carney atraíram principalmente canadenses mais velhos e apresentavam cartazes dizendo "Jamais Le 51" ("Nunca 51") - uma referência à conversa de Trump sobre o Canadá se tornar o 51º estado dos EUA - e "Un Canada Fort" ("Um Canadá Forte").



As menções a Trump foram vaiadas ruidosamente.



Poilievre atraiu mais eleitores jovens do que o normal para os conservadores.



"O tempo está se esgotando, apenas mais um dia para trazer o troco para casa, para que os canadenses possam comprar comida e casas e viver em ruas seguras", disse Poilievre em um comício em Oakville, Ontário, no domingo.



Os resultados das eleições chegarão, começando nas províncias do leste, depois que as urnas fecharem em horários escalonados na noite desta segunda-feira. As cédulas são contadas manualmente.