Carro atropela multidão em Vancouver, Canadá, e mata ao menos 9

Ataque, que deixou dezenas de feridos, ocorreu durante festival filipino

Publicado em 27/04/2025 às 15:14

Alterado em 27/04/2025 às 15:14

Ao menos nove pessoas morreram e mais de 20 ficaram feridas após um carro atropelar uma multidão que participava do festival filipino "Lapu Lapu Day" em Vancouver, Canadá, na noite do último sábado (26).

Segundo o chefe interino da polícia de Vancouver, Steve Rai, o suspeito foi detido por participantes do próprio evento, antes de ser levado sob custódia pela polícia. O homem preso tem 30 anos, agiu sozinho e já era conhecido das autoridades, que investigam se ele teria problemas mentais. Além disso, Rai garantiu que "não se trata de um ataque terrorista", conforme citado pela Reuters.

O ataque aconteceu por volta das 20h14 locais (00h14 de Brasília) na Avenida East 43rd, em uma calçada com barracas de comida e plateia que acompanhava o final do evento "Lapu Lapu".

Testemunhas contaram que viram o veículo avançar em direção ao local e atropelar dezenas de pessoas. "Eu os vi voando pelo ar", disse um dos presentes. Outra testemunha revelou que o atropelamento proposital deixou "vários corpos pela rua, crianças feridas e pessoas que tentavam socorrer, desesperadamente, os feridos", dos quais 26 foram encaminhados ao hospital.

O primeiro-ministro canadense, Mark Carney, afirmou "estar em choque" com o ocorrido, estando também "devastado".

"No momento, não acreditamos que haja qualquer ameaça concreta aos canadenses", esclareceu o premiê, que cancelou um compromisso eleitoral em Ontário após o ataque em Vancouver.

A alta representante da União Europeia para Política Externa, Kaja Kallas, enviou suas condolências ao Canadá pelo ocorrido.

"Enquanto as investigações continuam, nossos pensamentos estão com as vítimas, suas famílias, a comunidade filipino-canadense e toda Vancouver. A UE apoia o Canadá", falou Kallas.

Em nota, o governo do Brasil também afirmou ter recebido "com profunda tristeza e consternação, a notícia do incidente ocorrido ontem, durante as celebrações do festival Lapu Lapu Day em Vancouver".

"O governo brasileiro expressa suas profundas condolências às famílias das vítimas e deseja a rápida e plena recuperação de todos os feridos. Estende sua solidariedade ao povo e ao governo canadense", diz o comunicado. (com Ansa)