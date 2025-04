Roma e Vaticano estão silenciosos e tristes, diz padre jesuíta

"Depois desta missa maravilhosa e desta homilia também tocante, em que o cardeal Giovanni Battista Re fez uma síntese de todo pontificado do Papa Francisco, nos despedimos do nosso querido pastor", disse o padre jesuíta que foi tradutor do pontífice "em muitos momentos, missas e viagens apostólicas", além de vídeos em que explicava os documentos produzidos pelo papa Francisco.

Entre as histórias vividas com o papa, Franguelli destaca o momento mais especial: quando celebrou uma missa ao lado do pontífice.

"Tive vários momentos com ele e saudações. Mas o momento que coroou realmente o encontro mais bonito que eu vivi com ele foi quando eu era diácono e celebrei a missa com ele. Foi marcante estar ao lado dele o tempo todo, celebrando a missa com ele. Senti-me ao lado de um santo. De alguém que é bondade pura; que é misericórdia pura."

Marca do papa

A tristeza de Franguelli vem acompanhada, segundo ele, de uma alegria pela oportunidade de ter tido "um grande pastor" a seu lado por tanto tempo.

"Fica no nosso coração o homem maravilhoso que ele foi para igreja e, obviamente, do maior líder da nossa atualidade, que abriu as portas da igreja para a realidades que a gente muitas vezes viu excluídas."