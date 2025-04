Zelensky e Trump se reuniram na Basílica de São Pedro

...

Publicado em 26/04/2025 às 09:45

Alterado em 26/04/2025 às 10:07

À margem do funeral do papa Francisco, líderes mundiais se reuniram neste sábado (26), na Basílica de São Pedro, no Vaticano, para discutir a guerra na Ucrânia.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, teve um encontro de cerca de 15 minutos "muito produtivo" com seu homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, informou a Casa Branca.

Por sua vez, o gabinete do presidente ucraniano destacou que a reunião foi "construtiva" e ambos os líderes concordaram em encontrar novamente neste sábado, após o funeral do Pontífice. Porém, a segunda reunião não aconteceu, relatou a RBC-Ucrânia, citando fontes oficiais.

Os relatos indicam que "todas as coisas principais foram discutidas" no Vaticano e revelam que Trump já havia planejado deixar a Itália imediatamente após celebração de despedida de Jorge Bergoglio.

Fotos divulgadas pelo gabinete de Zelensky mostraram os dois líderes sentados frente a frente no meio de um salão de mármore, sem nenhum de seus assessores por perto.

"Uma boa reunião, tivemos tempo para discutir muita coisa pessoalmente. Esperamos que tudo isso tenha um resultado: proteger a vida do nosso povo, um cessar-fogo completo e incondicional. Uma paz confiável e duradoura que impeça a repetição da guerra. Um encontro altamente simbólico que pode se tornar histórico se resultados conjuntos forem alcançados", escreveu Zelensky no Telegram.

Trump e o líder ucraniano discutem há meses um acordo de paz na guerra deflagrada pela Rússia desde fevereiro de 2022. Os dois, inclusive, tiveram uma conversa "positiva" sobre o conflito com o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, e o presidente francês, Emmanuel Macron, antes do funeral, conforme divulgado pelo Palácio do Eliseu.

Em publicação no X, o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andrii Sybiha, relatou que Zelensky e Macron chegaram a um acordo bilateral "para mais esforços de paz".

Paralelamente, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, se encontrará com o mandatário ucraniano nesta tarde em Roma, informou um porta-voz de Bruxelas. Além disso, Zelensky deve se reunir com a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni.

Em meio às negociações, a imprensa norte-americana revelou que, em resposta a uma proposta da Casa Branca para acabar com a guerra na Ucrânia, a liderança de Kiev desenvolveu uma contraproposta que, de certa forma, contradiz as exigências de Trump, mas também deixa espaço para possíveis concessões em questões que há muito tempo pareciam insolúveis.

Segundo o plano, obtido pelo jornal "The New York Times", não haveria restrições quanto ao tamanho do exército de Kiev, um "contingente de segurança europeu" apoiado pelos EUA seria destacado para território ucraniano para garantir a segurança e ativos russos congelados seriam usados para reparar danos de guerra na Ucrânia. (com Ansa)