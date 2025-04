Freira amiga do Papa é uma das primeiras em velório

Geneviève Jeanningros servia de ponte com comunidade de transexuais

Publicado em 23/04/2025 às 14:53

Alterado em 23/04/2025 às 14:53

Geneviève Jeanningros diante do caixão do papa Francisco Foto: Ansa

francesa Geneviève Jeanningros, amiga pessoal do papa Francisco e que muitas vezes serviu de ponte com a comunidade de transexuais, foi uma das primeiras pessoas a se despedir do finado pontífice no velório na Basílica de São Pedro, iniciado nesta quarta-feira (23).

Jeanningros, freira da Congregação das Pequenas Irmãs de Jesus, parou diante do caixão de Jorge Bergoglio com uma mochila nas costas e foi fotografada enquanto orava e chorava pelo argentino.

Ela compareceu ao velório antes mesmo da abertura para o público, quando apenas cardeais e funcionários da Cúria Romana estavam na basílica.

Jeanningros, 81 anos, é sobrinha de outra freira francesa, Léonie Duquet, sequestrada e assassinada pela ditadura militar na Argentina.

Ela comanda um projeto de acolhimento a transexuais na região metropolitana de Roma e já levou diversos grupos de mulheres atendidas pela iniciativa para ver Francisco em audiências gerais no Vaticano.

"A atenção do Papa com as pessoas que vivem esse grande sofrimento está abrindo esperanças inimagináveis", disse a freira após um encontro em agosto de 2022. (com Ansa)