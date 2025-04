Descanse em paz: líderes de todo o mundo dão adeus a Francisco, o 'papa do Povo'

...

Publicado em 21/04/2025 às 07:56

Alterado em 21/04/2025 às 11:52

Francisco sorri após alguém ter colocado um chapéu em sua cabeça durante a audiência semanal do Papa no Vaticano, 12 de maio de 2021 Foto: AP Photo / Alessandra Tarantino

Por toda parte, chefes de estados mundiais se manifestaram através das redes sociais para se despedir do pontífice que faleceu nesta segunda-feira (21), segundo a Santa Sé.



Líderes do continente europeu e americano falaram pelas redes sociais sobre o falecimento do papa Francisco, enaltecendo seu exemplo e legado à frente da Igreja Católica, lembrando de suas palavras de esperança e fé diante das adversidades pelas quais o mundo passa.

"A Europa lamenta o falecimento de Sua Santidade, o papa Francisco. Seu sorriso contagiante conquistou milhões de corações em todo o mundo. 'O papa do Povo' será lembrado por seu amor à vida, esperança pela paz, compaixão pela igualdade e justiça social. Que ele descanse em paz", escreveu a presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, no X.

Friedrich Merz, líder do bloco União Democrata Cristã e União Social Cristã (CDU/CSU) da Alemanha e provável futuro chanceler, disse no X que o papa Francisco seria lembrado por seu compromisso com os mais vulneráveis da sociedade e o ainda chanceler alemão Olaf Scholz também se manifestou no X.



"Com a morte do papa Francisco, a Igreja Católica e o mundo perdem um defensor dos fracos, uma pessoa reconciliadora e afetuosa. Apreciei muito sua visão clara dos desafios que enfrentamos. Minhas condolências à comunidade religiosa em todo o mundo", escreveu Scholz.

A Casa Branca também expressou condolências pela morte do papa Francisco desejando que ele "descansasse em paz" e mais cedo, o vice-presidente dos EUA, J. D. Vance, lamentou no X a morte do pontífice e afirmou "sempre me lembrarei dele pela homilia abaixo [republicada por Vance], que ele proferiu nos primeiros dias da [pandemia de] COVID-19. Foi realmente muito bonito. Que Deus o tenha em paz".



O presidente de Israel, Isaac Herzog, apresentou por meio de comunicado suas "mais profundas condolências ao mundo cristão e, em especial, às comunidades cristãs de Israel, a Terra Santa, pela perda de seu grande pai espiritual, Sua Santidade o papa Francisco. Ele era um homem de fé profunda e caridade sem limites, e dedicou sua vida a apoiar os pobres e a clamar pela paz".



A primeira-ministra italiana Giorgia Meloni disse estar profundamente triste com a notícia da morte do papa Francisco, acrescentando que um grande homem e pastor está deixando este mundo.



"Esta notícia nos entristece profundamente, pois estamos perdendo um grande homem e um grande pastor. Tive o privilégio de ser sua amiga, recebendo seus conselhos e orientações, que nunca se apagaram, mesmo em tempos de provação e sofrimento", escreveu Meloni no X.



O gabinete do presidente da Argentina, Javier Milei, expressou suas condolências observando que ele se tornou o primeiro chefe da Igreja Católica da Argentina.



"O gabinete do presidente expressa suas condolências pelo falecimento do papa Francisco, Jorge Mario Bergoglio, que em 2013 se tornou o primeiro argentino a liderar a Igreja Católica e a governou com dedicação e amor", afirmou o gabinete em um comunicado oficial publicado no X.

Mais cedo, a Santa Sé informou que o papa Francisco faleceu na segunda-feira de Páscoa, aos 88 anos, em sua residência na Casa Santa Marta, no Vaticano. O cardeal Kevin Joseph Farrell, prefeito do Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida, informou que o papa Francisco faleceu às 07h35 (às 02h35, horário de Brasília).



No dia 23 de março, o papa Francisco recebeu alta do hospital após cinco semanas de tratamento intensivo para uma pneumonia aguda. Ele recebeu terapia de longo prazo e dois meses de repouso e estava começando a se exercitar sem os balões de oxigênio. (com Sputnik Brasil)