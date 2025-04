Roma reforça segurança após anúncio da morte do Papa

Milhares de peregrinos já estão reunidos na Praça São Pedro

Publicado em 21/04/2025 às 09:18

Alterado em 21/04/2025 às 10:06

As autoridades da Itália deflagraram um plano para reforçar a segurança em Roma após o anúncio da morte do papa Francisco, que deve levar dezenas de milhares de peregrinos ao Vaticano.

"Nós nos reunimos para iniciar as implementação das medidas para essa perda gravíssima para todo o mundo", disse o chefe da província de Roma, Lamberto Giannini, após um encontro do comitê de ordem e segurança pública. "Vamos nos reunir de novo de tarde, assim que tivermos uma série de indicações sobre as várias passagens que precedem as exéquias", acrescentou.

Desde a confirmação do falecimento, milhares de pessoas já começaram a se dirigir à Praça São Pedro. "Cada um dentro das próprias competências começou a atuar para que esse evento possa se desenrolar em segurança e com o devido respeito ao pontífice", ressaltou Giannini. (com Ansa)