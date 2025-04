Papa Francisco morre aos 88 anos

Argentino de Buenos Aires, Francisco (Jorge Mario Bergoglio) foi o primeiro pontífice nascido no continente americano

O Papa Francisco morreu na manhã desta segunda-feira (21), no Vaticano, em Roma. O anúncio da morte foi feito pelo Camerlengo Farrell, da Casa Santa Marta.

"Às 7h35 desta manhã, o Bispo de Roma, Francisco, retornou à casa do Pai. Toda a sua vida foi dedicada ao serviço do Senhor e da Igreja".

O cardeal Farrell lembrou que Francisco chegou a aparecer na sacada da Basílica de São Pedro para a mensagem de Páscoa, na manhã deste domingo (20).

“O Pontífice apareceu na sacada da Basílica de São Pedro para a mensagem de Páscoa Urbi et Orbi, deixando sua última mensagem para a Igreja e o mundo”.

“Com imensa gratidão por seu exemplo como verdadeiro discípulo do Senhor Jesus, recomendamos a alma do Papa Francisco ao infinito amor misericordioso do Deus Trino," acrescentou o cardeal.



A última aparição: Papa Francisco na loggia central da Basílica de São Pedro, no Vaticano, neste domingo de Páscoa Foto: Ansa

Primeiro Papa latino-americano

Argentino de Buenos Aires, Francisco (Jorge Mario Bergoglio) foi o primeiro pontífice nascido no continente americano e o primeiro papa não europeu em mais de 1.200 anos. Ele foi eleito papa em 13 de março de 2013, substituindo Bento XVI, que anunciou renúncia ao posto, se tornando Papa Emérito.



A trajetória de Francisco foi marcada por declarações consideradas progressistas que por vezes contrariaram a ala tradicional da Igreja Católica. Ele defendia uma postura mais acolhedora, aberta e humilde da instituição e criticava abertamente guerras, ente elas a ofensiva israelense na Faixa de Gaza. Em contraponto, ele manteve as posições tradicionais da Igreja contra o aborto, casamento entre pessoas do mesmo sexo e a ordenação de mulheres. (com Agência Brasil e Sputnik Brasil)