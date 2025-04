Ataque aéreo dos EUA mata quase 60 no Iêmen

Publicado em 18/04/2025 às 12:32

Alterado em 19/04/2025 às 09:25

Os Estados Unidos atacaram um porto no Iêmen e deixaram pelo menos 58 mortos e cerca de 100 feridos, segundo balanço divulgado nesta sexta-feira (18) pelos houthis, que controlam a maior parte do país árabe.

O bombardeio atingiu o porto de Ras Issa, no Mar Vermelho, com o objetivo de cortar fontes de fornecimento de combustível e "enfraquecer o poder econômico" dos houthis, de acordo com o Comando Central das Forças Armadas dos EUA.

Trata-se de um dos ataques mais mortais desde que Washington lançou uma campanha de operações aéreas no Iêmen para conter um dos principais aliados do Hamas e do Irã no Oriente Médio, em resposta a "atos de terrorismo" contra navios mercantis ocidentais no Mar Vermelho, uma das principais rotas comerciais do mundo.

O governo iraniano definiu o ataque como "bárbaro" e uma "violação dos princípios da Carta da ONU", enquanto o grupo palestino denunciou uma "clara agressão contra a soberania iemenita", além de um "verdadeiro crime de guerra".

Em resposta, os houthis lançaram mísseis contra Israel e dois porta-aviões americanos no Mar Vermelho, o USS Harry Truman e o Carl Vinson, ambos já alvos de outros ataques anteriormente. Não há registro de vítimas. (com Ansa)