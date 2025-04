Trump declara guerra econômica global ao impor tarifas, afirma analista

Publicado em 18/04/2025 às 08:46

Alterado em 18/04/2025 às 08:50

As tarifas alfandegárias dos EUA são uma declaração de guerra econômica contra o mundo inteiro, disse à Sputnik Umur Tugay Yucel, analista político turco.

Yucel destacou que, ainda assim, a Turquia pode sair da guerra tarifária do presidente norte-americano, Donald Trump, com um mínimo de danos.

"A tarifa alfandegária aplicável à Turquia é uma tarifa universal mínima de 10%. Em geral, vemos que a Turquia está na faixa de impostos mais baixa em comparação com outros países", ressaltou o analista.

Segundo ele, essa situação inevitavelmente traz riscos e oportunidades para a Turquia.

Por um lado, a situação pode criar problemas em questões como comércio, exportações e investimento estrangeiro nas relações com os EUA, continuou o analista.

"Especialmente quando as exportações da Turquia para os EUA se tornarem mais caras, o comércio poderá diminuir. Essas tarifas podem reduzir o interesse dos investidores dos EUA na Turquia", especificou Yucel.

No entanto, há outro lado da questão. A tarifa de 10% da Turquia está em uma posição favorável em comparação com países como a China, UE, Vietnã, Camboja e Índia, que têm taxas mais altas.

Assim, elaborou, se a competitividade das empresas turcas melhorar e for implementada uma nova política de exportação diretamente para os EUA, e não por meio da União Europeia, a Turquia poderá sair dessa política de Trump com o mínimo de danos, e até mesmo seu histórico comercial com os Estados Unidos poderá se tornar positivo. (com Sputnik Brasil)