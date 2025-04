Ataque russo em cidade ucraniana deixa mais de 30 mortos

Bombardeio de Moscou atingiu a região central de Sumy

Publicado em 13/04/2025 às 11:08

Alterado em 13/04/2025 às 12:44

Um ataque com mísseis realizado pela Rússia na cidade de Sumy, no nordeste da Ucrânia, deixou mais de 30 mortos neste domingo (13).

De acordo com as autoridades locais, a ofensiva atingiu a região central do município durante a parte da manhã, quando diversas pessoas frequentavam a área.

Vídeos divulgados em canais oficiais mostram a destruição provocada pelo bombardeio e diversos corpos no chão.



"Mísseis inimigos atingiram uma rua comum da cidade, a vida cotidiana: casas, instituições de ensino e carros. E isso aconteceu em um dia em que as pessoas vão à igreja por ocasião do Domingo de Ramos. Só uma escória imunda pode agir assim, tirando a vida de pessoas comuns", disse o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky.



O mandatário ainda cobrou uma "forte resposta global" sobre o episódio e acusou Moscou de desejar "exatamente esse tipo de terror". O chefe de Estado ainda afirmou que os russos querem "prolongar" o conflito no leste europeu.



O chefe da administração regional de Sumy, Volodymyr Artyukh, revelou que o míssil balístico usado pela Rússia no ataque estava equipado com munições de fragmentação, que transportam centenas de bombas menores e ampliam a área atingida.



A ofensiva em Sumy foi amplamente criticada por líderes ocidentais. A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, definiu o ataque das forças russas como "horrível" e "covarde".



"No dia sagrado do Domingo de Ramos, outro horrível e covarde ataque russo ocorreu em Sumy, que mais uma vez causou vítimas civis inocentes, incluindo, infelizmente, crianças. Condeno firmemente esta violência inaceitável, que contradiz todo compromisso real com a paz, promovido por Trump e firmemente apoiado pela Itália, juntamente com a Europa e outros parceiros internacionais", declarou a chefe de governo italiana.



A embaixadora da União Europeia em Kiev, Katarina Mathernova, e o presidente do Conselho Europeu, António Costa, também criticaram a ação da Rússia em Sumy.



"Estou indignado com o ataque criminoso com mísseis da Rússia ao centro de Sumy. A Rússia continua sua campanha de violência, provando mais uma vez que esta guerra existe e continua apenas porque a Rússia assim o decidiu", afirmou o português. (com Ansa)