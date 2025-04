Enviado de Trump se reúne com Putin para discutir fim de guerra

Republicano está 'frustrado' com líderes da Rússia e Ucrânia

Publicado em 12/04/2025 às 05:25

Alterado em 12/04/2025 às 08:23

O enviado especial dos Estados Unidos para o Oriente Médio, Steve Witkoff, se reuniu nessa sexta-feira (11) com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, em São Petersburgo, para discutir uma tentativa de cessar-fogo na guerra deflagrada na Ucrânia.

Segundo a agência Interfax, o encontro terminou depois de mais de quatro horas e ocorreu em meio ao pedido do presidente dos EUA, Donald Trump, para Moscou "se mexer" para concluir as negociações e encerrar a invasão russa ao território ucraniano, que já dura mais de três anos.

"A Rússia precisa se mexer", escreveu o republicano em sua rede social Truth, lamentando que "muitas pessoas estejam morrendo, milhares por semana, em uma guerra terrível e sem sentido".

A agência Reuters, citando duas autoridades americanas e cinco pessoas familiarizadas com a situação, relatou que Witkoff disse que "o caminho mais rápido" para chegar a um cessar-fogo na Ucrânia seria "apoiar uma estratégia que daria à Rússia a propriedade das quatro regiões orientais da Ucrânia que Moscou tentou anexar em 2022".

O enviado de Trump discutiu o assunto com o republicano durante um jantar há alguns dias, antes de sua viagem a Moscou, mas o encontro entre os dois "terminou sem que o presidente tomasse uma decisão de mudar a estratégia dos EUA".

Na mesma reunião, o correspondente Keith Kellogg respondeu a Witkoff que a Ucrânia, embora disposta a negociar alguns termos relativos aos territórios disputados, nunca concordaria em ceder unilateralmente a propriedade total desses territórios à Rússia.

Mais cedo, o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, já havia dito que a reunião seria uma boa oportunidade para Putin "transmitir a Witkoff os elementos principais da posição da Rússia e as principais preocupações" do país sobre a situação em torno da Ucrânia.



Ao mesmo tempo, Peskov indicou que a reunião não deve ter avanços significativos. "Não é de esperar quaisquer avanços. Há um processo de normalização das relações e a procura de uma base para iniciar um processo de paz sobre a Ucrânia", indicou.



Até o momento, não há detalhes oficiais sobre o encontro entre Putin e Witkoff. No entanto, o porta-voz de Putin destacou que o início da conversa foi "profissional" porque "afinal, é uma reunião de negócios".

Questionado se as negociações poderiam ser seguidas por um telefonema entre Putin e Trump, Peskov respondeu que "em teoria é possível".



Esta é a terceira reunião entre Witkoff e Putin enquanto Trump pressiona pela trégua e diz estar "furioso" porque as negociações não fizeram muito progresso nas últimas semanas. A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, destacou que "Trump também está frustrado com Volodymyr Zelensky", mas a "conversa entre Witkoff e Putin é um passo à frente, porque a guerra deve acabar".



Além disso, Leavitt abordou a guerra comercial deflagrada pelo republicano, afirmando que o presidente dos EUA "continua otimista" sobre a possibilidade de chegar a um acordo com a China sobre as tarifas. (com Ansa)