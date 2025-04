UE responde a Trump com tarifas de 25% contra produtos dos EUA

Represálias de Bruxelas serão divididas em 3 etapas

Publicado em 09/04/2025 às 10:45

Alterado em 09/04/2025 às 14:07

A União Europeia aprovou nesta quarta-feira (9) um tarifaço de até 25% contra US$ 20,9 bilhões em mercadorias dos Estados Unidos, em represália pela guerra comercial deflagrada pelo presidente Donald Trump.

A retaliação, como antecipado pela Ansa na última terça, será dividida em três etapas, que entrarão em vigor em 15 de abril (3,9 bilhões de euros), 16 de maio (13,5 bilhões) e 1º de dezembro (3,5 bilhões) e miram itens como soja, motocicletas e produtos de beleza.

O aval foi dado por representantes técnicos dos 27 Estados-membros na Comissão Europeia, poder Executivo do bloco, com um único voto contrário: da Hungria, governada pelo premiê de extrema direita Viktor Orbán.



A primeira fase da represália é uma reação ao tarifaço de 25% imposto por Trump contra o aço e o alumínio importados, repetindo algo que já havia acontecido no primeiro governo do republicano. Já as outras duas etapas serão uma retaliação pela alíquota de 20% aplicada pelos EUA no âmbito das chamadas "tarifas recíprocas".



Ao postergar parte da resposta para maio e dezembro, a UE busca ter mais tempo para negociar uma solução com a Casa Branca, enquanto alguns países-membros, como a Itália, pregam uma postura pragmática de Bruxelas.



"As contratarifas podem ser suspensas a qualquer momento, desde que os Estados Unidos aceitem uma solução negociada, justa e equilibrada", disse a Comissão Europeia.



A UE, segundo Ursula von der Leyen, presidente do Executivo europeu, chegou a propor aos EUA o fim das alíquotas para bens industriais, mas "não houve uma reação adequada" de Washington.



A China também já reagiu aos tarifaços de Trump, o que desencadeou uma troca de agressões comerciais que, até o momento, resultou em alíquotas de 104% contra produtos chineses e de 84% sobre mercadorias americanas. (com Ansa)