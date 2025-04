Represália da UE a tarifaço de Trump será em 3 fases

Proposta prevê retaliações em abril, maio e dezembro

As represálias da União Europeia para responder ao tarifaço do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, serão divididas em três fases.

A primeira entrará em vigor já no próximo dia 15 de abril, enquanto as outras duas estão previstas para 16 de maio e 1º de dezembro, segundo a proposta da Comissão Europeia visualizada pela ANSA e que será votada nesta quarta-feira (9) pelos Estados-membros.

Após o aval dos 27 países, Bruxelas notificará até 15 de abril o Conselho para Intercâmbio de Mercadorias da Organização Mundial do Comércio (OMC).

As retaliações preveem tarifas de até 25% contra uma série de produtos fabricados nos Estados Unidos, em resposta às alíquotas de 25% impostas por Trump contra o aço e o alumínio importados e de 20% contra mercadorias europeias em geral.

Dividir as represálias em três etapas seria uma forma de suavizar a resposta da UE e ampliar o prazo para negociações com a Casa Branca - Bruxelas chegou a propor o fim das tarifas sobre bens industriais, mas foi ignorada por Washington.

A lista de produtos na mira da Europa ainda não foi oficializada, mas o rascunho visto pela ANSA não inclui uísques, vinhos e laticínios, um pleito da Itália para evitar uma possível tréplica americana contra esses setores, pilares do "made in Italy" no mundo.