Tarifas de Trump: China rejeita 'chantagem' enquanto a guerra comercial se aproxima; Futuros dos EUA sobem após grandes perdas

Brasil, gigante agro, pode se beneficiar das tarifas retaliatórias da China que provavelmente atingirão os exportadores agrícolas dos EUA

Publicado em 08/04/2025 às 08:11

Alterado em 08/04/2025 às 10:41

A China continuará a tomar medidas resolutas e enérgicas para salvaguardar seu direito legítimo ao desenvolvimento, disse o porta-voz do ministério, Lin Jian, em uma entrevista coletiva regular.

O Ministério do Comércio da China informou em um comunicado que "a ameaça dos EUA de aumentar as tarifas contra a China é um erro atrás do outro, expondo mais uma vez a natureza chantagista do lado americano".

"Se os EUA insistirem em fazer o que querem, a China lutará até o fim."

As ações europeias se recuperaram das mínimas de 14 meses no início do pregão desta terça-feira (8).

Isso aconteceu após quatro sessões consecutivas de vendas intensas, embora o humor dos investidores permanecesse sensível aos acontecimentos relacionados às tarifas.

O índice pan-europeu STOXX 600 subiu 1% às 7h09 GMT, após cair 12,1% apenas nas últimas quatro sessões.

No fechamento de segunda-feira, o índice caiu 17,9% em relação à máxima histórica atingida em 3 de março.

"Por enquanto, é mais provável que seja uma recuperação temporária do que uma recuperação completa, simplesmente porque os fundamentos que causaram a liquidação ainda não mudaram", disse Fiona Cincotta, analista sênior de mercado da City Index.

Os futuros do índice de ações dos EUA subiram nesta terça-feira após registrarem trilhões de dólares em perdas desde a semana passada.

Às 4h27 ET, futuros em alta: Dow 1,69%, S&P 500 1,11%, Nasdaq 0,91%.

A maioria das ações de megacap e de crescimento subiram no pré-mercado, com Tesla, Amazon, Meta e Nvidia subindo perto de 2% cada.

A incerteza, no entanto, persistiu depois que a China disse que nunca aceitará a "natureza de chantagem" dos EUA à ameaça de Trump de aumentar as tarifas sobre as importações.

Isso ocorreu em resposta à decisão da China de igualar as taxas "recíprocas" que ele revelou inicialmente na semana passada.

A guerra comercial está a todo vapor.

Trump disse que as tarifas — um mínimo de 10% para todas as importações dos EUA, com taxas-alvo de até 50% — ajudariam os Estados Unidos a recapturar uma base industrial que, segundo ele, definhou ao longo de décadas de liberalização comercial.

"É a única chance que nosso país terá de reiniciar a mesa. Porque nenhum outro presidente estaria disposto a fazer o que estou fazendo, ou mesmo passar por isso", disse ele a repórteres na Casa Branca.

Investidores e líderes políticos têm lutado para determinar se as tarifas de Trump são permanentes ou uma tática de pressão para obter concessões de outros países.

O secretário do Tesouro, Scott Bessent, se encontrou com Trump na Flórida no domingo para instá-lo a enfatizar a celebração de acordos comerciais com parceiros, a fim de tranquilizar os mercados de que há um objetivo final na estratégia dos EUA.

Autoridades do governo dizem que dezenas de outros países entraram em contato com a esperança de evitar as tarifas que entrariam em vigor nessa quarta-feira.

A última disparada do ouro rumo a máximas históricas atraiu comparações com a última vez em que turbulências políticas e econômicas foram os principais impulsionadores de preços recordes, em 1980.

Mas os participantes do mercado dizem que a natureza dessa alta — e potencialmente sua capacidade de perdurar — parecem diferentes.

Com as tensões aumentando entre aliados históricos sobre tarifas dos EUA, comércio global e guerras na Ucrânia e no Oriente Médio, parece improvável que as grandes potências se unam rapidamente desta vez para resolver os problemas que impulsionam o interesse no ouro como um refúgio contra riscos, dizem analistas.

O aumento do metal acima de US$ 3.000 a onça, impulsionado mais recentemente pela nova rodada de tarifas de Trump, foi a primeira vez em muito tempo que a geopolítica e a incerteza econômica serviram como os principais fatores que movimentam o mercado de ouro, disse o analista do HSBC James Steel.

Embora a trajetória do mercado não seja linear, analistas dizem que a entrada do ouro em território desconhecido parece mais sustentável do que a vista há 45 anos.

Como o metal precioso tem uma correlação inversa com os fluxos comerciais, analistas disseram que a posição de Trump sobre tarifas atraiu novos investidores para o ouro, alimentados pelo medo de uma guerra comercial total.

O dólar também é conhecido por ser um ativo de refúgio seguro, mas há alguns sinais de erosão de seu status à medida que a incerteza sobre tarifas se intensifica.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, pediu nesta terça-feira que a China garanta uma solução negociada para os problemas causados pelas amplas tarifas de importação impostas pelo presidente dos EUA.

Em uma ligação telefônica com o primeiro-ministro chinês, Li Qiang, von der Leyen "enfatizou a responsabilidade da Europa e da China, como dois dos maiores mercados do mundo, de apoiar um sistema comercial forte e reformado, livre, justo e baseado em condições de igualdade", informou seu gabinete em um comunicado.

Ambos os políticos discutiram a criação de um mecanismo para rastrear possíveis desvios comerciais causados pelas tarifas, continuou o gabinete de von der Leyen, já que a UE teme que a China redirecione exportações baratas dos EUA para a Europa.

Fabricantes chineses, de louças a pisos, estão emitindo alertas de lucro, lutando para planejar novas fábricas no exterior ou acelerar projetos offshore, enquanto pechincham preços com os clientes.

"É como atirar dardos com os olhos vendados. Você não sabe em que direção está indo. Você não sabe onde as tarifas vão cair", disse Larry Sloven, que faz compras na China para grandes varejistas dos EUA há mais de três décadas.

Na semana passada, Trump introduziu uma tarifa adicional de 34% sobre produtos chineses, elevando o total de impostos sobre a China neste ano para 54% e fazendo com que os mercados de ações globais despencassem.

Para muitos, as tarifas gerais de Trump ameaçam prejudicar as cadeias de suprimentos, e navegar pelas reviravoltas das negociações comerciais e da política comercial tem se tornado cada vez mais difícil.

Suas tarifas mundiais afetam as duas principais estratégias dos exportadores chineses para amenizar o impacto da guerra comercial: transferir parte da produção para o exterior e aumentar as vendas para mercados fora dos EUA.

'Relativa calma'

'Os mercados estão definitivamente mostrando um ar de (relativa) calma até agora', informa a agência Reuters

Na Europa, o STOXX 600 subiu 1,5%, o que normalmente chamaria a atenção até do observador de mercado mais tranquilo.

Mas, considerando que o índice perdeu apenas 10% em uma semana, em uma das liquidações mais agressivas já registradas, a alta parece uma gota no oceano.

A movimentação brusca de segunda-feira em ações e títulos parece ter diminuído por enquanto, deixando os investidores recuando lentamente para as áreas do mercado que foram mais afetadas pela derrocada relacionada às tarifas.

Os portos seguros do mercado de câmbio — o iene japonês e o franco suíço — estão mais firmes.

Mas o mesmo acontece com uma série de outras moedas, incluindo o euro, a libra esterlina e o dólar australiano.

Ouro sobe

O ouro voltou a ficar acima de US$ 3.000 a onça, enquanto o petróleo bruto se estabilizou em torno de US$ 65 o barril.

Mas este pode ser um caso de "cuidado, comprador", de acordo com o proeminente fundador de fundos de hedge, Boaz Weinstein.

Na segunda-feira, ele disse à Bloomberg que "a avalanche apenas começou" e, em vez de comprar na queda, os investidores deveriam considerar vendê-la.

Nenhum mercado cai ininterruptamente, então ver um salto não é uma surpresa. As ações sobem mesmo em um mercado que está em tendência de baixa.

No entanto, os repiques do mercado de baixa podem ser traiçoeiros. As condições de negociação são frequentemente supervoláteis e a liquidez é frequentemente escassa, o que significa que tudo o que pode ser preciso é uma manchete que o mercado não goste e tudo se desfaz.

Na Alemanha

A Deka, uma das maiores gestoras de fundos da Alemanha, criticou duramente as tarifas de Trump nesta terça-feira, dizendo que elas poderiam levar a um menor crescimento e alta volatilidade nos mercados por meses.

"Em vez de 'Make America Great Again', Trump está trabalhando no projeto 'Make America less important'. Tanto economicamente quanto geopoliticamente", disse Matthias Danne, um membro do conselho da Deka.

Danne disse que os planos levariam, no curto prazo, a uma redução do produto interno bruto de 1,75 ponto percentual para os Estados Unidos.

Isso é meio ponto percentual para a zona do euro e 0,75 ponto percentual para a economia global.

As ações da China e de Hong Kong subiram nesta terça-feira após caírem na segunda-feira.

Pequim intensificou publicamente os esforços para estabilizar o mercado.

O fundo soberano Central Huijin Investment, apelidado de "equipe nacional", disse que comprou ações listadas na China por meio de fundos negociados em bolsa e continuará a aumentar as participações para "salvaguardar a operação tranquila do mercado de capitais".

Várias holdings estatais chinesas seguiram o exemplo e prometeram aumentar os investimentos em ações, enquanto uma série de empresas listadas anunciou recompras de ações para sustentar os preços.

O regulador financeiro da China também planeja aumentar os limites máximos para investimentos de fundos de seguros no mercado de ações, como parte das medidas tomadas para aumentar o suporte aos mercados de capitais.

"Em condições extremas de mercado, acreditamos que instituições como a Central Huijin ainda têm capacidade substancial para aumentar ainda mais as participações para estabilizar o mercado", disse o estrategista de ações do UBS China, Lei Meng, em nota.

Esse capital de longo prazo atua como uma força estabilizadora no mercado e deve ajudar a reduzir os prêmios de risco de ações, acrescentou.

Dias após o anúncio de tarifas abrangentes feito por Trump chocar diversos parceiros comerciais dos EUA e mercados globais, alguns países estão surgindo como potenciais vencedores (embora o risco de uma recessão induzida por tarifas limite o potencial).

Com aliados de longa data e parceiros comerciais próximos dos EUA, incluindo a União Europeia, o Japão e a Coreia do Sul entre os mais afetados, alguns rivais veem um lado positivo.

Para alguns países, ter um déficit comercial com os EUA pode ajudar.

São aqueles que importam mais produtos dos EUA do que exportam.

O Brasil, como importador líquido de bens dos Estados Unidos, exemplifica a forma como alguns países podem tirar partido da guerra comercial que Trump está a travar principalmente contra a China e outros grandes exportadores que registam excedentes comerciais com os EUA.

Além disso, o gigante agro pode se beneficiar das tarifas retaliatórias da China que provavelmente atingirão os exportadores agrícolas dos EUA.

O Brasil está entre as economias que escaparam com a menor tarifa "recíproca" dos EUA, de 10% .

Marrocos, Egito, Turquia e Cingapura, todos países com déficits comerciais com os EUA, podem encontrar uma oportunidade na crise de países como Bangladesh e Vietnã, que têm grandes superávits e foram duramente atingidos por Trump.