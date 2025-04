Guerra comercial de Trump derrete bolsas mundo afora

Mercados na Ásia registraram pior desempenho em décadas

Publicado em 07/04/2025 às 08:17

Alterado em 07/04/2025 às 08:17

A perspectiva de uma guerra comercial global por conta do tarifaço do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, provocou pânico nos mercados financeiros mundo afora nesta segunda-feira (7).

Por volta de 12h15 (horário local), a Bolsa de Valores de Milão, na Itália, registrava queda de 5,41%, para 32.772,99 pontos, movimento acompanhado por Frankfurt (-5,48%), Madri (-5,21%), Paris (-5,17%) e Londres (-3,60%).

Apenas durante a manhã, o índice Stoxx Europe 600, que reúne 600 empresas de quase 20 países europeus, perdeu mais de 800 bilhões de euros em valor de mercado, com contração de 4,70%.

Antes disso, as bolsas asiáticas também já haviam repercutido o temor com uma guerra comercial, com Hong Kong caindo 13,22%, pior resultado desde a crise financeira de 1997, e Taiwan registrando desvalorização de 9,7%, maior queda de sua história.

Já Xangai, na China, fechou o pregão desta segunda com baixa de 7,34%, e Tóquio, no Japão, com contração de 7,83%.

Na semana passada, Trump anunciou tarifas recíprocas de 10% a 50% contra quase todos os países do mundo, deflagrando uma guerra comercial que arrisca jogar o mundo em uma recessão.

O Brasil arcará com a alíquota mínima de 10%, enquanto a União Europeia e a China foram penalizadas com taxas de 20% e 34%, respectivamente. Pequim já anunciou uma retaliação na mesma moeda, e outras nações também estudam represálias contra os EUA.

"Não sou capaz de dizer o que vai acontecer nos mercados, mas nosso país é muito mais forte", disse Trump na noite do último domingo (6), a bordo do avião oficial da Presidência. (com Ansa)