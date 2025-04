Palestinos voltam a protestar contra Hamas em Gaza

Retomada de guerra aumentou descontentamento da população

Publicado em 07/04/2025 às 06:13

Alterado em 07/04/2025 às 06:13

Centenas de palestinos participaram nesse domingo (6) de uma manifestação no campo de refugiados de Jabalia, no norte da Faixa de Gaza, para pedir a saída do Hamas do poder e o fim da guerra de um ano e meio no enclave.

Vídeos divulgados nas redes sociais mostram pessoas gritando "sim, o Hamas é uma organização terrorista", e slogans contra o conflito, que já deixou mais de 50 mil mortos em Gaza e transformou o território em uma pilha de escombros.

Manifestantes já haviam protestado contra o grupo fundamentalista há cerca de duas semanas, em uma rara expressão de descontentamento contra uma organização que controla o enclave com mão de ferro.



Após dois meses de cessar-fogo, Israel retomou a guerra no último dia 18 de março, com ataques por todo o território de Gaza. Desde então, mais de mil pessoas já morreram, incluindo 15 trabalhadores sanitários assassinados em disparos contra um comboio de ambulâncias no fim do mês passado.



Já neste fim de semana, bombardeios israelenses tiraram as vidas de pelo menos 19 palestinos, incluindo crianças, em Khan Younis, no sul do enclave.



No texto do Angelus deste domingo, o papa Francisco voltou a pedir paz em Gaza, "onde as pessoas são obrigadas a viver em condições inimagináveis, sem teto, comida nem água limpa". "Que as armas se calem e que se retome o diálogo; que sejam libertados todos os reféns e que se socorra a população", acrescentou. (com Ansa)