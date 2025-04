Trump informou aliados que Musk deixará governo, diz site

Decisão do mandatário americano poderá acontecer em breve

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, teria dito recentemente aos aliados mais próximos que o bilionário Elon Musk não permanecerá por muito mais tempo em seu atual cargo no governo.

De acordo com o site Politico, citando três fontes da Casa Branca, o republicano está satisfeito com os trabalhos do sul-africano e do Departamento de Eficiência Governamental (Doge), mas ambos decidiram que em breve será hora de Musk retornar aos seus negócios e assumir um papel de apoio.

Ao mesmo tempo, a saída iminente de Musk, segundo o site, poderá acontecer no exato momento que alguns membros do governo e aliados externos manifestaram frustração com sua imprevisibilidade, além de cada vez mais ver o empresário como um peso político.

Caso seja concretizada, a ação também representaria uma mudança marcante no relacionamento entre Trump e Musk. No entanto, um alto funcionário em Washington garantiu que o sul-africano deverá manter um papel informal como conselheiro e continuará sendo um rosto ocasional na Casa Branca.

Outra fonte ouvida pelo Politico alertou que as pessoas que pensam que Musk desaparecerá completamente da órbita de Trump estão "enganadas". (com Ansa)