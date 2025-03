O novo embate de Stephen King contra Elon Musk

Eleições para a Suprema Corte no Wisconsin estão no epicentro de nova controvérsia envolvendo o bilionário dono do X

Publicado em 30/03/2025 às 15:36

Alterado em 30/03/2025 às 15:36

Por Glauco Faria - O escritor Stephen King criticou o bilionário Elon Musk nas redes sociais por conta do envolvimento do dono do X com a eleição para juiz da Suprema Corte do estado de Wisconsin.

"Musk está tentando comprar votos no Wisconsin. Reenvie isso se você é do Wisconsin e não está à venda, disse ele em sua conta no Bluesky ao repostar uma publicação do ator Mark Hamill que também falava sobre o pleito.

Um minuto depois, King também fez uma postagem no X, sem citar o nome de Musk, mas fazendo um apelo aos eleitores. "Retuíte isto se a) você é de Wisconsin, ou b) seu voto não está à venda, ou c) ambos."

Cheques de US$ 1 milhão

As duas postagens de Stephen King foram ao ar depois de Elon Musk postar na quinta-feira (27) à noite, no X, uma publicação, excluída na manhã de sexta (28), prometendo dois cheques de US$ 1 milhão a pessoas que tivessem participado da eleição para a Suprema Corte. A entrega seria feita em um evento neste domingo (30).

À tarde da sexta, o bilionário postou uma atualização. "Para esclarecer uma postagem anterior, a entrada é limitada àqueles que assinaram a petição em oposição aos juízes ativistas", disse Musk. "Também entregarei cheques de um milhão de dólares a duas pessoas para serem porta-vozes da petição."