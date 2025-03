Trump diz que está 'irritado' com Putin e ameaça impor mais tarifas

Publicado em 30/03/2025 às 15:10

Alterado em 30/03/2025 às 15:10

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que está "muito irritado" e "chateado" com seu homólogo russo, Vladimir Putin, por criticar a credibilidade de Volodymyr Zelensky e levantar a possibilidade de instalar um governo de transição na Ucrânia.

Além de mencionar todo seu descontentamento com o chefe de Estado da Rússia, o republicano ameaçou aplicar sanções petrolíferas caso um cessar-fogo no conflito no leste europeu não seja concretizado.

"Se a Rússia e eu não conseguirmos chegar a um acordo para impedir o derramamento de sangue na Ucrânia e se eu achar que a culpa é da Rússia, aplicarei tarifas secundárias sobre o petróleo deles", disse Trump em entrevista à emissora NBC.

Após a drástica mudança de postura em relação a Moscou, o magnata garantiu que Putin está ciente de sua raiva, mas disse que ela poderia "se dissipar rapidamente" caso o presidente russo "fizesse a coisa certa".

Na entrevista, Trump destacou que espera conversar novamente com seu homólogo europeu nos próximos dias. (com Ansa)